طريقة إخفاء تجاعيد الوجه منزليًا بدون تدخل جراحي أو بوتكس

إخفاء تجاعيد الوجه منزليًا، مع الوقت والتقدم في العمر يفقد الجلد للعوامل الطبيعية التي تجعله محتفظًا بمرونته مثل الكولاجين والإيلاستين لأنهما العامل الأساسي في الحفاظ على الجلد من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، ويتم علاج التجاعيد لأكثر من طريقة أشهرها البوتوكس والعمليات الجراحية التجميلية ولكن العديد من النساء لا يفضلن التدخل الطبي لهذا يرغبن في استخدام الطرق الطبيعية لإخفاء التجاعيد وهناك الكثير منها.

سبب ظهور التجاعيد

تظهر التجاعيد في مناطق مختلفة في منطقة الجبهة وتحت العين وبجانب العين والفم، بسبب الانفعالات وشد الوجه طوال الوقت، بالإضافة لعدم العناية بالبشرة وترطيبها يوميًا، كما أن التقدم في العمر وفقد الجلد للمواد الطبيعية عامل أساسي في ذلك.

علاج تجاعيد الوجه

قد لا تكون هناك طريقة نهائية من أجل إخفاء التجاعيد التي تظهر على الوجه ولكن بعض النصائح التي قدمها خبراء التجميل تفيد في إخفائها تدريجيًا والتأخر من ظهورها مثل:

روتين البشرة

توفير روتين مناسب للبشرة يعتمد على تنظيفها وتنقيتها يوميًا مع استخدام مرطبات طبيعية مناسبة للبشرة، واستخدام سيروم لتخفيف التجاعيد وتأخير ظهورها.

تمارين إخفاء التجاعيد

هناك أكثر من تمرين للوجه من أجل التخفيف من ظهور التجاعيد وعلاجها بالتدريج، وهي تمارين بسيطة يمكن القيام بها بسهولة.

نظام صحي متزن

والنظام اليومي له تأثير كبير في ظهور التجاعيد وخاصةً مع التقدم في العمر، فإن الجسم يفقد عناصر غذائية عديدة يجب أن نوفرها به مثل فيتامين سي وباء فهي جميعًا عناصر لا غنى عنها في الحفاظ على نعومة ومرونة البشرة.

عصير الليمون: يحتوي على حمض الستريك الذي يمتلك قدرة كبيرة على تنظيف وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

جل الصبار: يحتوي على حمض الماليك وهو قادر على إخفاء التجاعيد ومعالجتها مع الوقت من خلال المواظبة على تطبيق جل الصبار على البشرة.

زيت جوز الهند: من الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة ويخلصها من الخطوط الدقيقة ويعمل على ترطيبها بشكل دائم.

زيت الزيتون: طرق استخدام زيت الزيتون لعلاج تجاعيد الوجه عديدة جميعها ذات فوائد جمالية رائعة للبشرة في استعادة جمالها ورونقها الطبيعي.

وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد الوجه