طريقة السينابون الكذاب يُعد السينابون أحد أشهى وأشهر الحلويات في الوطن العربي والعالم؛ حيث أنه يتميز بمذاق مختلف ويمكن تحضيره بعدة حشوات كي يتناسب من جميع الفئات العمرية والأذواق مثل الشوكولاتة والقرفة وغيرها من نكهات واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أكثر من طريقة سهلة وسريعة لتحضيره في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة السينابون الكذاب

يُعرف السينابون بشكله المميز وهو الرول المحشوّ ولكن السينابون الكذاب غير ذلك ولكن بنفس المذاق المميز وأحد أشهى وصفاته كالتالي:

ثلاثة أرغفة من خبز الباجيت.

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة المطحونة.

نصف كوب من اللبن السائل.

ست مكعبات من الجبن الكريمي.

خمسون جرام من الزبدة اللينة.

ثلاث ملاعق من جوز الهند المجفف.

مكعبان من الجبن الكريمي.

ثلاث أرباع عبوة من اللبن المكثف المحلى.

كمية حسب الرغبة من الشوكولاتة المُذابة.

رشة من جوز الهند.

نُحضر وعاء ونضع فيه اللبن السائل مع الجبن الكريمي ونمزجهم معاً باستخدام المضرب اليدوي حتى يمتزجوا تماماً. نبدأ بعدها بإضافة القرفة المطحونة ونمزجها مع الخليط حتى تتداخل المكونات. نُحضر الخبز ونُقطعه قِطع دائرية ثم نغمسه في الخليط السابق ونرصه في صينية خبز زجاجية ونُوزع عليه كمية جوز الهند المجفف ونتركه جانباً. نُحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الجبن الكريمي مع اللبن المكثف المحلى ونخلطهم معاً جيداً. نوزع نصف كمية الخليط على الخبز الموضوع في صينية الخبز الزجاجية ونُدخله إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تزيد عن الربع ساعة. نُخرج السينابون من الفرن ونسكب فوقه باقي كمية الخليط والقليل من الشوكولاتة المُذابة مع جوز الهند ونُقدمه.

مكونات السينابون الكذابمكونات تزيين السينابون الكذابطريقة تحضير السينابون الكذابطريقة عمل السينابون بالقرفة

يعتبر السينابون بالقرفة واحداً من أفضل أنواع السينابون وأكثرها شهرة في العالم؛ حيث أن القرفة تُضيف له نكهة ورائحة لا مثيل لهما.

ملعقة صغيرة وربع من الخميرة الفورية.

ثلاث أرباع كوب من الماء الفاتر.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.

ست ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من الدقيق.

نحضر كوب ونضف فيه ثلاث ملاعق فقط من الماء ونضع معه الخميرة الفورية ونتركها جانباً لعشر دقائق. نضع كلاً من السكر مع الزبدة والدقيق واللبن البودرة والملح في وعاء ونخلطهم معاً جيداً ثم نُضيف لهم الخميرة ونمزجها معهم ثم نسكب المياه تدريجياً مع الأستمرار في العجن حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة. نقوم بتغطية العجينة وتركها لمدة ساعتان كي تتخمر. نمزج القرفة المطحونة مع السكر والدقيق جيداً. نقوم بفرد العجينة جيداً ثم نوزع عليها حشوة القرفة مع القليل من اللبن ثم نلفها رول ونُقطعها بالسُمك المرغوب فيه. نقوم بتغطيتها مرة اخرى وتركها لمدة ساعتان إضافيتان ثم نُدخلها الفرن لمدة عشرون دقيقة ثم نُخرجه ونُقدمه.

مكونات السينابون بالقرفةمكونات حشوة السينابون بالقرفةطريقة تحضير السينابون بالقرفة