طريقة الفراخ المقرمشة كما تحضر في كنتاكي

يحب العديد من الناس طلب الفراخ المقرمشة من المطاعم الشهيرة وأشهرها مطاعم كنتاكي المعروفة في كل بلاد العالم وهي عبارة عن قطع من الدجاج المتبلة والمغلفة بغلاف مقرمش للغاية من الخارج بنكهة حارة لذيذة ويقدم مع الأارز أو في ساندوتشات فتابعونا في هذا المقال لمعرفة كيفية تحضير هذا الطبق قفي المنزل.

الفراخ المقرمشة

لا تحتاجي إلى الذهاب لمطعم كنتاكي وطلب هذا الطبق بعد الآن بل يمكنك عمله في المنزل بكل سهولة وإبهار أسرتك وضيوفك.

دجاجة مانلة متوسطة الحجم مقطعة لشرائح.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقه صغيرة من البصل البودر.

ملاعقتان كبيران من الزبادي البلدي.

نصف ملعقة من الشطة المطحونة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

نصف ملعقة صغيرة من السماق مطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج المشكلة.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض.

بيضة واحدة كبيرة.

ربع كوب من الماء

ملاعقتان من الكورن فلكس.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:

قومي بتنظيف الدجاج بالماء والملح والخل والليمون يتم نقع الدجاجة في ماء بملح للتخلص من الرائحة الكريهة. قطعي الدجاج إلى ثمانية قطع حسب رغبتك وتخلطي من الجلد حضري التتبيلة عن طريق خلط كلاً من الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والبابكريكا والشطة. يضاف السماق والزعتر وتوابل الدجاج وقلبي. يضاف الخل والزبادي ونصف كوب من الدقيق وقلبي. أحضري قطع الدجاج وغلفيها تماماً بالخليط. ضعي الدجاج المتبل في الثلاجة لمدة ليلة كاملة لتشرب النكهة. ضعي النصف الكوب الآخر من الدقيق وفي طبق آخر ضعي الكورنفليكس وفي طبق ثالث ضعي اخفقي البيض مع الماء ورشة من الفلفل الأسود. تبلي الدقيق برشة من كل التوابل السابقة وقلبي. اغمسي الدجاج في طبق الدقيق ثم طبق البيض ثم طبق الكورن فليكس. سخني زيت غزير في طاسة عميقة واستخدمه في قلي قطع الدجاج حتى تصبح مقرمشة وذهبية من كل الجهات. تقدم قطع الدجاج مع الأرز أو مع الخبز الفرنسي مع الخضار والكاتشب والمايونيز.

خطوات تحضير الفراخ المقرمشة: