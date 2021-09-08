طريقة عمل صابونة الكركم السحرية للبشرة الدهنية لعلاج أثار حب الشباب في المنزل

تعتبر صابونة الكركم السحرية ، من أفضل وأحسن أنواع الصابون الذي يعطي البشرة نضارة وحيوية، ويجعلها صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، وتعتبر هذه الصابونة الحل الأمثل لعلاج أثار حب الشباب والبثور والبقع الداكنة، لأنه تحتوي علي نسبة كبيرة جداً من العناصر المضادة للأكسدة، وهي التي تعمل علي شد البشرة وإزالة التجاعيد ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، هي صابونة مفيدة جداً للبشرة الدهنية لأنها تعمل علي تفتيح البشرة ونقائها ونضارتها وتعتبر مقشر طبيعي وخفيف للبشرة، سوف تجعل هذه الصابونة بشرتك خالية من البثور وحب الشباب وتجعلها أكثر بيضاً، لأن الكركم يساعد علي تبيض الوجه والجسم والبشرة بنسبة 100 %، ويزيل البقع السوداء والنمش والكلف وينعم البشرة ويقضي علي الجفاف، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي خطوات عمل صابونة الكركم السحرية في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل صابونة الكركم السحرية

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذه الصابونة الرهيبة وهي كل مكوناتها طبيعية وهي كالاتي:-

صابونة جلسرين مبشورة.

نصف كوب من ماء الورد.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 معلقة من زيت الزيتون.

معلقتين كبار من الكركم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير صابونة الكركم السحرية بخطوات بسيطة في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار إناء، ونضع به الصابون المبشور، ونصف كوب ماء الورد ومعلقة من العسل الأبيض، ويتم تقليبهم جيداً مع بعض. بعد ذلك نضيف عليهم، معلقتين كبار من زيت الزيتون، ونستمر في التقليب ثم نقوم بوضعهم علي نار متوسطة، مع الاستمرار في التقليب. بعد ذوبان المكونات جيداً يتم رفع الإناء من علي النار، ثم يتم إضافة الكركم مع التقليب المستمر، حتي يكون القوام ثقيل ومتماسك. ثم بعد ذلك نحضر قوالب، ونقوم بسكب الخليط فيه، ونضعها في الثلاجة، لمدة ليلة كاملة، وبعد ذلك سوف تصبح جاهزة للاستخدام.

أهم فوائد صابونة الكركم للبشرة والجسم

هناك فوائد عديدة جداً لهذه الصابونة الرهيبة سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-