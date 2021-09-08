حلى المانجو البارد المنعش بمكونات بسيطة ومذاق طيب

حلى المانجو البارد من ألذ التحليات الباردة المفضلة في أيام الصيف الحارة، وتعتبر من التحليات المناسبة للتقديم في المناسبات فهى لها شكل مميز وطعم رائع،وهى عبارة عن طبقات من المانجو والكريمة والبسكويت يتم تقديمها في كاسات أو يتم تحضيرها في قوالب ثم تقطع بعد ذلك وتقدم باردة، وتعتبر من التحليات المفضلة للأطفال لمذاقها الطيب المنعش، فالمانجو من الفواكه الصيفية المحببة لكل أفراد الأسرة ولها الكثير من الفوائد للجسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل حلى المانجو البارد بمكونات بسيطة. مكونات حلى المانجو البارد مكونات حلى المانجو البارد يتم تحضير حلى المانجو بالمكونات التالية:- 2 كوب عصير مانجو مركز.

كوب مانجو مقطع مكعبات.

بسكويت سادة.

كوب ونصف حليب بارد.

2 عبوة كريم شانتيه.

عبوة جيلي مانجو.

نصف كوب ماء ساخن.

علبة قشدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير حلى المانجو البارد بالخطوات التالية:- نغمس قطع البسكويت في الحليب البارد ونضعها في قالب زجاجي. ثم نخفق الكريم شانتيه والقشدة مع كوب عصير مانجو مركز ونصف كوب حليب، ثم نضيف قطع المانجو ونقلب الخليط بالملعقة الخشبية. نضيف الكريمة على طبقة البسكويت ثم نضع القالب في الثلاجة لمدة ساعتين. ثم نقوم بإذابة جيلي المانجو في نصف كوب ماء ساخن مع إضافة كوب عصير مانجو مركز مع التقليب. ثم نضيف الجيلي فوق طبقة الكريمة وندخل القالب إلى الثلاجة مرة ثانية حتى يتماسك ويصبح جاهز للتقديم. بيوريه المانجو بيوريه المانجو من أحلى التحليات الباردة السريعة التحضير بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:- 1 كوب كريمة.

ملعقة كبيرة جيلاتين.

ربع كوب سكر.

ربع كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب بيوريه المانجو.

كوب مانجو مقطع مكعبات طريقة التحضير طريقة تحضير بيوريه المانجو تتم بالخطوات التالية:- نخلط الكريمة والحليب والسكر والفانيليا ثم نرفع المكونات على النار. ثم نضيف الجيلاتين مع التقليب حتى يثقل القوام، ثم نطفئ النار ونترك الخليط حتى يبرد. نضع بيوريه المانجو في كاسات ثم نسكب عليه الخليط السابق ثم نزينه بقطع المانجو. ثم ندخل الكاسات إلى الثلاجة حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم. الوسوم

حلى المانجو البارد من ألذ التحليات الباردة المفضلة في أيام الصيف الحارة، وتعتبر من التحليات المناسبة للتقديم في المناسبات فهى لها شكل مميز وطعم رائع،وهى عبارة عن طبقات من المانجو والكريمة والبسكويت يتم تقديمها في كاسات أو يتم تحضيرها في قوالب ثم تقطع بعد ذلك وتقدم باردة، وتعتبر من التحليات المفضلة للأطفال لمذاقها الطيب المنعش، فالمانجو من الفواكه الصيفية المحببة لكل أفراد الأسرة ولها الكثير من الفوائد للجسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل حلى المانجو البارد بمكونات بسيطة. مكونات حلى المانجو البارد مكونات حلى المانجو البارد يتم تحضير حلى المانجو بالمكونات التالية:- 2 كوب عصير مانجو مركز.

كوب مانجو مقطع مكعبات.

بسكويت سادة.

كوب ونصف حليب بارد.

2 عبوة كريم شانتيه.

عبوة جيلي مانجو.

نصف كوب ماء ساخن.

علبة قشدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير حلى المانجو البارد بالخطوات التالية:- نغمس قطع البسكويت في الحليب البارد ونضعها في قالب زجاجي. ثم نخفق الكريم شانتيه والقشدة مع كوب عصير مانجو مركز ونصف كوب حليب، ثم نضيف قطع المانجو ونقلب الخليط بالملعقة الخشبية. نضيف الكريمة على طبقة البسكويت ثم نضع القالب في الثلاجة لمدة ساعتين. ثم نقوم بإذابة جيلي المانجو في نصف كوب ماء ساخن مع إضافة كوب عصير مانجو مركز مع التقليب. ثم نضيف الجيلي فوق طبقة الكريمة وندخل القالب إلى الثلاجة مرة ثانية حتى يتماسك ويصبح جاهز للتقديم. بيوريه المانجو بيوريه المانجو من أحلى التحليات الباردة السريعة التحضير بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:- 1 كوب كريمة.

ملعقة كبيرة جيلاتين.

ربع كوب سكر.

ربع كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب بيوريه المانجو.

كوب مانجو مقطع مكعبات طريقة التحضير طريقة تحضير بيوريه المانجو تتم بالخطوات التالية:- نخلط الكريمة والحليب والسكر والفانيليا ثم نرفع المكونات على النار. ثم نضيف الجيلاتين مع التقليب حتى يثقل القوام، ثم نطفئ النار ونترك الخليط حتى يبرد. نضع بيوريه المانجو في كاسات ثم نسكب عليه الخليط السابق ثم نزينه بقطع المانجو. ثم ندخل الكاسات إلى الثلاجة حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.

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