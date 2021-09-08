طريقة عمل المافن كيك اللذيذ بطريقة سهلة حلوى شهية لكي ولأولادك في المنزل

يعد المافن كيك نوع من أنواع الحلويات التي كان موطنها الدول الأمريكية ولكن انتشرت بشكل كبير في جميع البلاد، وهي تقدم بجانب كوب الشاي في المساء، وهى تشبه الكل كيك ولكنها أخف منه ويمكن تحضيرها بالزبيب أو الحبيبات الشكولاتة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة للمافن كيك حتى تستطيع ست البيت تحضير ها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً سوف نتعرف على فوائد البيض على الصحة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المافن كيك اللذيذ في المنزل.

مقادير عمل المافن

يحتوي المافن كيك على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ حبات من البيض.

٢ كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

كوب إلا ربع من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير المافن في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر بولة كبيرة ونقوم بنخل الدقيق جيداً مع إضافة البيكنج بودر ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح مع السكر والزبدة مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. ثم نقوم بإضافة الماء الساخن بشكل تدريجي ونقلب الخليط باستخدام ملعقة من الخشب إلى أن نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقوم برص أكواب المافن في القوالب ولا نملأها كثيراً، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة. نخرجها ونتركها لتبرد قليلا ويمكن إضافة حبيبات الشوكولاتة للتزيين ويقدم على الافطار وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-