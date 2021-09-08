 كريم تفتيح للبشرة بمكونات طبيعية لبشرة صافية كالبدر

يمكن بكل سهولة إعداد كريم تفتيح للبشرة طبيعي جداً وآمن علي الجلد، حيث تسعي الكثير من الفتيات والسيدات دائماً الحصول علي وجه مشرق ومنير، والكل يذهب إلي صالونات التجميل لعمل الكثير من جلسات التنظيف للبشرة، التي تكلفهم الكثير من المال، ولكن يوجد داخل كل منزل كنز رباني من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها للعناية بالبشرة، ومن هذا المكونات الأرز الذي هو كنز رباني نستطيع عمل كريم طبيعي منه قوي جداً في تبيض البشرة وتوحيد لونها بكل سهولة، وهناك أنواع مختلفة من الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها للبشرة منها كريم البقدونس والنشا وكريم الليمون والنشا كل هذه الكريمات طبيعية جداً في تبيض البشرة، يتم تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل أقوي كريم تتفتيح للبشرة وتوحيد لونها.

مكونات عمل كريم تفتيح للبشرة

من خلال مكونات بسيطة يمكننا تحضير كريم قوي جداً للعناية بالجلد وتفتيحه والمكونات هي كما هي:-

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

١ ملعقة صغيرة من زيت الورد.

عصير ليمونة واحدة.

كوب من ماء.

طريقة التحضير

يمكننا عمل كريم التفتيح للبشرة بطريقة سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:-

نستخدم طبق صغير ونضع به ملعقة من الأرز الأبيض المطحون، ثم نضيف إليه ملعقة من النشا. ثم نقلب المكونات جيداً، ونضيف إليها عصير ليمونة طازجة. يضاف حوالي كوب من الماء، ثم نقلب المكونات معاً حتي تذوب جميع المكونات تماماً . ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفى حتي نتخلص من جميع الشوائب. يوضع الخليط الذي تم تصفيته داخل وعاء قابل للطهي، ثم نرفعها علي نار متوسطة حتي نحصل علي قوام سميك. يصب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة، ونغلقه جيداً ثم نحفظه داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم كالآتي:-