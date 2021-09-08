وجبة عشاء سريعة التحضير بكوبان من الدقيق لكمية تكفي 6 أشخاص وبأقل تكلفة

طريقة عمل وحبات سريعة للعشاء، ترغب الكثير من السيدات بتعلم عدة وجبات سهلة وسريعة للعشاء، وذلك لتجنب شراء الواجبات الجاهزة التي قد تكلفك الكثير، ولذلك نود اليوم من خلال موقعنا ثقفني بتقديم اكلات سريعة التحضير للغداء أو العشاء يمكن اعدادها في 20 دقيقة فقط، فدعونا نمر من خلال الأسطر التالية للمكونات وخطوات تحضير وصفة اليوم.

طريقة عمل وجبات سريعة للعشاء

المكونات

كوبان من الدقيقة الأبيض.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من الملح.

طريقة عمل وجبات للعشاء سهلة التحضير

نضع في بولا واسعة كمية الدقيق والسكر والملح والزيت والحليب المجفف ونقلبهم جيدا جدا.

تعجن المكونات معا بشكل مستمر مع اضافة القليل من الماء الدافئ تدريجياً من حين الأخر اذا لازم الأمر حتي تصبح لديكي عجينة متماسكة ولينة.

تترك العجينة في مكان دافي لمدة ساعة على الأقل ثم توضع على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق ثم تقسم الهجين لنصفين.

ناخذ النصف الأول ثم نقوم بفرده بالنشابة، ثم نضعها في صينية دائرية مدهونه بالقليل من الزيت النباتي.

ثم نحضر الحشوة سواء باللحم المفروم المتبل او مشكل جبن حسب الرغبة، ثم نوزع الحشوة على العجينة بشكل متساوي.

ثم ناخذ النصف الثاني من العجينة ونغطي به الحشوة.

بعد ذلك نضع القليل من السمن على سطح العجينة ويسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادخلي الصينية في الفرن وتترك لمدة 20 دقيقة حتي تنضج ثم اشعلي عليه الشواية لمدة 5 دقائق حتي نكتسب اللون الذهبي الشهي.

تقطع صينية العشاء إلى 8 قطع مثلثات مثل البيتزا وتقدم مع طبق من البطاطس الشيبسي والجبن المقلية وبألف هنا وشفاء.