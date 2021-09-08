التشوروز الأسباني مع صوص الشوكولاتة بأسهل طريقة والطعم رائع الإقتصادية بأبسط مكونات

التشوروز الأسباني مع صوص الشوكولاته بأسهل طريقة والطعم رائع الإقتصادية بمكونات بسيطة، التشوروز أحد أفضل الحلويات الأسبانية الشهيرة مع طعم متميز، بمزيج من النكهات التي تجعل كلاً منا عاشق لها، مع شكل منتظم وقرمشة مميزة الأن يمكنك تحضيرها إقتصادية بأسهل طريقة، مع تحضير صوص الشوكولاته الرائع الذي يجعل طعمها أكثر تميزاً، التشوروز الأسباني مع صوص الشوكولاته بأسهل طريقة والطعم رائع الإقتصادية بمكونات بسيطة.

التشوروز الأسباني مع صوص الشوكولاته

تتكون وصفة التشوروز الأسباني من المكونات التالية :

كوب إلا ربع من الدقيق مع رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كوب من السوائل ماء فقط أو ماء مع حليب.

4 ملاعق من الزبدة الباردة.

3 بيضات باردة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير التشوروز الأسباني اللذيذ

يتم وضع السوائل وهي مزيج من الحليب والماء أو الماء فقط في وعاء عميق، ثم يتم إضافة الزبدة بعد تقطيعها لأجزاء صغيرة، ثم إضافة السكر والدمج جيداً بين المكونات على البارد، ثم يتم وضعها على نار مع درجة حرارة متوسطة وتُترك حتى بدأ الغليان، عند ظهور تلك الفقعات الصغيرة يتم إضافة مزيج الدقيق مع رشة الملح، حتى يتم تجميعها بسهولة إلى عجين تماماً، ثم يتم العجن خارج النار مرة أُخرى بمدة بضع دقائق ثم تُترك لتبرد قليلاً، وتتحول إلى دافئة ثم يتم إضافة البيض واحدة تُخلط جيداً ثم الثانية وهكذا، ثم يتم إضافة الفانيليا مع الدمج مرة أُخرى.

ثم توضع العجيم في كيس بلاستيكي أسفله شكل معروف لتحضير التشوروز وبلح الشام والإكلير، ثم يتم إستخراج الشكل على ورق الزبدة، ثم يتم وضع الزيت على النار وعند إقترابه من درجة حرارة 190 مئوية، يتم وضع عجين التشوروز المُقطعة، حتى الحصول على لون ذهبي غامق في مصفاة للتخلص من الزيت الزائد، ثم وضعها في خليط السكر والقرفة.

صوص الشوكولاته

تتكون وصفة صوص الشوكولاتة من العناصر التالية :

( حليب – سكر – نشا – كاكاو خام بجودة عالية – رشة من القهوة سريعة الذوبان – قطعة من الشوكولاته الدارك )

يتم وضع الحليب في وعاء عميق مع إضافة السكر، النشا، الكاكاو الخام و القهوة سريعة الذوبان النسكافيه، ثم رفع كافة المكونات مع الدمج جيداً على النار، ثم يتم إضافة الشوكولاته بقطع صغيرة، ثم يتم وضعه في كوب صغير وتقديمه مع التشوروز الإسباني المميز، التشوروز الأسباني مع صوص الشوكولاته بأسهل طريقة والطعم رائع الإقتصادية بمكونات بسيطة.