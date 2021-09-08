تبييض الأسنان وتقشيرها في دقيقة واحدة ستحصل على أسنان مثل اللآلئ بديل هوليوود سمايل، وصفة اليوم هي وصفة لتبييض الأسنان وإسقاط الجير المتراكم بها، وتزيل البكتيريا المسببة للترسبات في الأسنان، وذلك بطريقة طبيعية تماماً بدون الحاجة إلى زيارة مراكز الأسنان ودفع مبالغ باهظة، كل ما عليك هو إتباع الخطوات الأتي ذكرها فقط، تبييض الأسنان وتقشيرها في دقيقة واحدة ستحصل على أسنان مثل اللآلئ بديل هوليوود سمايل.

تبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم

تتكون وصفة تبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم من العناصر التالية:

حبوب القرنفل.

فص واحد من الثوم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

2 ملعقة صغيرة من معجون الأسنان الخاص بكم.

طريقة تحضير الوصفة

يتم وضع حبوب القرنفل في المطحنة الكهربائية ليتم طحنه جيداً ونحصل على مسحوق القرنفل الناعم، بعد ذلك نضع مقدار ملعقة كبيرة من بودرة القرنفل الناعمة في وعاء ويترك جانباً، ثم نقوم ببشر فص الثوم ونضعه على مسحوق القرنفل ونضيف إلى الوعاء مقدار الملح ومعجون الأسنان، ثم نخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

طريقة تطبيق الوصفة

يتم غمس فرشاة الأسنان الخاصة بكم في هذا الخليط ثم يتم فرش الأسنان جيداً به لمدة دقيقة، ثم تغسل الأسنان جيداً بالماء ومباشرة بعد غسلها ستلاحظون الفرق، ستحصلون على أسنان بيضاء كاللؤلؤ من أول إستخدام وسيسقط الجير كله من أسنانكم، تكرر هذه الوصفة مرتين في اليوم، ونحتفظ بباقي الخليط في علبة نظيفة وتوضع في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة أسبوع، هذه الوصفة آمنة للحوامل والمرضعات والأطفال الصغار.

يمكنك إستخدام هذه الوصفة أيضاً عن طريق تحضير حبة جزر وتقشر ونقوم ببشرها، ثم نقوم باستخراج عصير الجزر عن طريق تصفية مبشور الجزر ونضعه في وعاء، ثم نقوم بإضافة ملعقة من الكركم إليه، ثم يتم تحضير قشور الموز ونقوم باستخراج لب قشور الموز ونضيفه إلى الوعاء، ثم نخلط المكونات جيداً وبعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ونخلط مرة أخرى وبهذا نكون قد حصلنا على خلطة طبيعية مبيضة للأسنان، نحتفظ بهذا الخليط في علبة نظيفة وتوضع في الثلاجة لمدة أسبوع، نقوم بالمضمضة باستعمال زيت جوز الهند ثم تطبق الخلطة بإستخدام فرشاة الأسنان الخاصة بكم، تطبق هذه الخلطة يومياً وستحصل على نتيجة رائعة منذ الاستعمال الأول، تبييض الأسنان وتقشيرها في دقيقة واحدة ستحصل على أسنان مثل اللآلئ بديل هوليوود سمايل.