طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ ولا ألذ زي المحلات

أصبحت طريقة عمل النجرسكو من اكثر الكلمات التي يتم البحث عنها في الدقائق الأخيرة علي محرك البحث جوجل، وذلك باعتبارها واحدة من أشهي الوجبات التي يتم صناعتها وتتميز بطعمها المميز وذوبانها في الفم بشكل رائع يجعل من يأكلها لا ينتهي منها، كما تعتبر من الأكلات الشهيرة التي يتم صنعها في كبري المحلات والمطاعم، لأنها معشوقة الصغار والكبار، إلي جانب فوائدها التي لا غني عنها، ولذلك نستعرض معكم تفصيلياً من خلال موقع ثقفني الاخباري مزيد من التفاصيل عن أسهل طريقة لتحضير مكرونة نجرسكو في المنزل بالفراخ.

طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ في المنزل

يمكنكم تحضير مكرونة نجرسكو بالفراخ بأجمل طعم ،وهذه الوصفة يتم استخدامها في المطاعم الشهيرة في مصر والوطن العربي، ويتم تحضيرها بمجموعة من المكونات البسيطة الموجودة في كل بيت، وهي علي النحو التالي.

معلقتين من السمن.

نصف كوب زيت.

2.5 معلقة دقيق كبيرة.

لتر لبن بارد.

مكعب مرقة.

نصف كيلو بانية مقطع شرائح.

مكرونة أسباجتي.

جبن موتزريلا حسب الحاجة.

معلقة كبيرة من الجبن الكريمي

بصلة مفرومة.

فلفل أسود وبهارات.

ملح وكمون وشطة

فلفل أخضر واحمر واصفر.

نبدأ في البداية بتتبيل الدجاج بالملح والفلفل والبهارات المتنوعة لديك.

ثم نقوم بتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة في الثلاجة.

نقوم بسلق المكرونة لمدة 10 دقائق كاملين علي النار.

يتم تحضير الدجاج من خلال تشويحه مع الفلفل الألوان والبصل والثوم ونتركه لينضج.

ثم يتم تحضير البشاميل من خلال وضع الزبد والسمن والزيت في حلة ساخنة ويتم إضافة الدقيق تدريجياً حتي نحصل علي قوام كريمي ذهبي.

يتم إضافة الحلية والجبن الكريمي تدريجياً مع التقليب.

حتي يصبح قوام البشاميل ناعم وسائل.

يتم احضار صينية ودهنها بالزبدة نصف كمية المكرونة، ومن ثم يتم اضافة نصف كمية البشاميل مع التقليب.

يتم اضافة الدجاج وبعدها طبقة اخري من المكرونة.

يتم أضافة بقية البشاميل مع الجبن وتدخل الفرن علي درجة حرارة عالية لمدة 30 دقيقة.

وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء لجميع متابعي موقع ثقفني الاخباري.

خطوات تحضير مكرونة نجرسكو في المنزل باحترافية