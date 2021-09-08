الخلطة المعجزة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن حرير أسرع من الكيراتين، الشعر الناعم والمفرود هو من أهم الأمور التي تبحث عنها جميع النساء حيث أنه يمنحك مظهر جمالي جذاب وثقة في النفس.

ولذلك تلجأ إلي اختيار طرق مختلفة لفرد وتنعيم الشعر مثل الكيراتين أو أدوات تصفيف الشعر ولكن كلها وسائل ضارة للشعر.

حيث تحتوي علي مواد كيميائية قد تؤدي إلي تقصف وتساقط الشعر كما أنها تتسبب في جفافه وتترك الشعر في حالة سيئة فيما بعد.

ولذلك فإن الوصفات الطبيعية تعد أفضل طريقة لفرد وتنعيم الشعر كما أن لها نتائج سريعة وتقوم بتغذية الشعر من الداخل.

خلطة جبارة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن بمكونات أقوي من الكيراتين

فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن هو مشكلة تعاني منها العديد من الفتيات حيث يعد من أصعب الأنواع التي يمكن التعامل معه.

وذلك لأنه بحاجة دائمة إلي الاهتمام والعناية ليبدو في المظهر المثالي ولذا فإنها تستخدم منتجات العناية بالشعر للحصول علي شعر ناعم.

ولكن لا يوجد حل أفضل من الخلطات الطبيعية الفعالة علي الشعر كما أنها سريعة المفعول وآمنة علي الشعر وليس لها أي آثار جانبية.

ولهذا سوف أقدم لكم خلطة معجزة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن بمكونات بسيطة أسرع من الكيراتين.

خلطة الألوفيرا والحليب لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن بدون كيراتين

الألوفيرا تحتوي علي الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقوم بفرد خصل الشعر المجعدة وتعالج خشونة الشعر.

كما تساعد في التخلص من جفاف الشعر وفروة الرأس وهذا لأنها بلسم طبيعي للشعر.

الحليب مكون فعال في فرد وتنعيم الشعر حيث يعد مصدر غني بالعناصر الغذائية والبروتينات التي تساهم في تغذية الشعر.

كما يقلل الحليب من تكسر وتموج خصل الشعر ويعالج الجفاف والخشونة ويمنح الشعر النعومة واللمعان.

2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

في وعاء صغير قومي بمزج الألوفيرا مع الحليب حتي تختلط جيداً.

ثم أضيفي زيت اللوز الحلو وامزجيه مع باقي المكونات حتي تحصلي علي قوام متجانس.

يغسل الشعر جيداً ثم يترك حتي يجف ويصبح رطب لضمان نتيجة أفضل.

توزع الخلطة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف وتترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر ثم البارد وتستخدم مرتين في الأسبوع لشعر ناعم كالحرير.

مكونات خلطة فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن من أول استخدامطريقة تحضير خلطة فرد وتنعيم الشعر وكيفية تطبيقها علي الشعر