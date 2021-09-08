طريقة لذيذة وبسيطة لعمل خلطة المحشي باحتراف في المنزل

يعد المحشي من ألذ وأشهى الأطعمة والمأكولات الأساسية والشعبية في مصر والوطن العربي، حيث أنه يوجد به الكثير من المغذيات الطبيعية مثل الخضراوات والأرز وهذا ما جعله من أكثر الأطباق شعبية خاصة في مصر، ولذلك تعد خلطة المحشي المصرية هي المميزة دون سواها من الخلطات التي تتسم بمذاق لذيذ وشهي يجعل اللعاب يسيل من مذاقها، صحيح أن المحشي عموما ليس من أصول مصرية وانما من أصول تركية، ولكن بعد انتشاره في الوطن العربي أصبحت مصر هي الأشهر تقريبا بهذه الوجبة، وهناك أيضا الكثير من أنواع الثمار التي يمكن استخدامها لعمل المحشي ولكن في هذا المقال سنطلعكم على أشهى خلطات المحشي التي يمكنك أن تحشي بها أي من ثمار المحشي وطهيه.

بصلة مبشورة بشر ناعم.

ستة حبات من الطماطم.

حزمتين من الكزبرة الخضراء.

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم.

حزمة من الشبت الأخضر.

حزمة من البقدونس الأخضر.

ثلاث ملاعق صغيرة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهارات المحشي.

أربع أكواب من الأرز.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

نصف كوب من نوع زيت نباتي.

هناك الكثير من الطرق والعديد من الوصفات لعمل خلطات المحشي المختلفة والآن سنخبركم بألذ خلطة للمحشي يمكنكم تجربتها ولن تندموا وهذه خطوات عمل الخلطة: