طريقة عمل البسكويت المملح بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي وفي وقت قصير جداً

طريقة عمل البسكويت المملح ، يعد البسكويت من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات والمخابز ليتناولوه على وجبة الفطور، حيث لا غنى عنه، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة جداً، وبمكونات بسيطة، وغير مكلفة أيضاً، وفي وقت قصير جداً حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل ولا تعد بحاجة إلى شرائه من الخارج، كما يمكنكم تجربة بسكويت السابليه وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسكويت المملح بألذ الوصفات.

مكونات عمل البسكويت المملح

يتكون البسكويت المملح من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وقوامه الهش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الزيت.

بياض بيضة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 ملعقة كبيرة من خل التفاح أو أي نوع.

ملعقة صغيرة من السكر.

4 ونصف كوب من الدقيق.

مقادير الوجه

صفار بيضة مخفوقة + زيت.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البسكويت المملح بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والزيت وبياض البيضة والبيكنج بودر والخل والملح والسكر، ثم نخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك، وندخل العجينة في الثلاجة، ثم نتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة ونضعها بين ورقتين زبدة، ثم نفردها بالشوبك.

ثم نحضر قطاعة صغيرة حسب الشكل المفضل، ثم نقطع بها العجينة إلى قطع.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها قطع البسكويت.

بعد ذلك ندهن قطع البسكويت بخليط الزيت وصفار البيض، ثم نرش عليها سمسم.