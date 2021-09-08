تطويل الشعر في أسبوعين بوصفات طبيعية رخيصة ليصبح مثل ذيل الحصان

تطويل الشعر في أسبوعين بوصفات طبيعية، يبحث العديد ممن يعانين من الشعر القصير أو الشعر المتساقط، فالشعر من أهم كنوز كل فتاة تسعى دائماً للحفاظ عليه، وعلاج مشكلاته، يعد الشعر الضعيف المتساقط القصير من أكثر المشاكل التي قد تواجه كل فتاة، لأنه يرتبط بحد ما إلى الحالة الصحية العامة، وهناك العديد من الكريمات والمستحضرات المتوفرة في الأسواق التي قد تساعد على تطويل الشعر بسرعة فائقة، ولكن أغلبها باهظ الثمن ويحتاج إلى وقت طويل لملاحظة النتائج، ومن ثم تلجئن النساء إلى البدائل الطبيعية المجربة التي تساعد في زيادة طول الشعر بشكل فعال وآمن، إضافة إلى سعرها البسيط ومكونتها المتوفرة في كل منزل.

هناك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة في زيادة طول الشعر في وقت قصير مع الاستعمال المنتظم والمستمر، ومن بين تلك الوصفات:

ماسك زيت الزيتون وجل الصبار: تعد تلك الوصفة من الوصفات الفعالة في تطويل الشعر بسرعة وبشكل ملحوظ، ويتم تطبيق الوصفة من خلال إضافة كميات متساوية من المكونات حسب طول الشعر وكثافته ومزجهم جيدًا ثم يغطى الشعر ويترك لمدة 60 دقيقة، من ثم يتم غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ، وشامبو خالي من السلفات.

تعد تلك الوصفة من الوصفات الفعالة في تطويل الشعر بسرعة وبشكل ملحوظ، ويتم تطبيق الوصفة من خلال إضافة كميات متساوية من المكونات حسب طول الشعر وكثافته ومزجهم جيدًا ثم يغطى الشعر ويترك لمدة 60 دقيقة، من ثم يتم غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ، وشامبو خالي من السلفات. ماسك الأفوكادو وزيت الخروع: تحتوي تلك الوصفة على العديد من العناصر الغذائية الهامة لزيادة طول الشعر حيث تعمل على تحفيز البصيلة، وتقويتها، تطبق الوصفة من خلال إحضار نصف حبة افوكادو مهروسة في إناء وإضافة ملعقتين من زيت الخروع، وملعقة من زيت الحلبة إضافة إلى ملعقة زيت الجرجير، ومزج المكونات جيداً، بعد ذلك نقوم بتوزيعها على جذور الشعر وأطرافه ثم يترك لمدة ساعة إلا ربع ساعة ثم يغسل الشعر جيداً بالماء وشامبو مناسب لطبيعة الشعر،وستلاحظين الفرق في تطويل الشعر نصف متر.

ماء الأرز لتطويل الشعر في أسبوع

يمكنك تطويل الشعر بوصفات طبيعية بكل سهولة دون أدوية، فالأرز كنز في كل منزل ويجهله الكثيرين فهو مفيد جداً للبشرة والشعر، وذلك بفضل الفيتامينات والمعادن الكثيرة التي يحتوي عليها، ويمكن من خلاله تطبيقه بشكل يومي، وسنتعرف عليه فيما يلي:

طريقة استخدام ماء الأرز لتطويل الشعر

في إناء يمكن وضعه على النار يتم وضع نصف كوب من الأرز في لتر من الماء ويترك لمدة ليلة كاملة، ثم يتم غليه في صباح اليوم التالي، وتركه حتى يبرد تماماً ويصفى.

يوضع ماء الأرز في بخاخ نظيف ويتم توزيعه على جذور الشعر وأطرافه، بحيث تغلف جميع بصيلات الشعر، ويغطى الشعر، ويترك لمدة 60 دقيقة قبل الاستحمام، مع تكرار تلك الوصفة يومياً سنلاحظ نتيجة فعالة في زيادة طول الشعر.