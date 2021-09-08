طريقة عمل مجدرة العدس الأكلة اللبنانية الممتازة ذات المذاق الجميل بطريقة بسيطة

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مجدرة العدس اللبنانية تعد من الأكلات الممتازة في الطعم والشكل والتي يشتهر بها المطبخ اللبناني، وتتكون هذه الأكلة من العدس والأرز والبصل والقرفة وأنواع التوابل المختلفة وكثير من المقادير الأخرى، وتعتبر طريقة تحضيرها من الطرق البسيطة التي يمكن لأي أم القيام بعملها دون معاناة أو صعوبة، والكثير يقبل على تناولها سواء الكبار أو الصغار وذلك بسبب طعمها اللذيذ التحفة وهي أكلة خفيفة وفي نفس الوقت صحية، واليوم من خلال موقعنا المميز موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات عمل مجدرة العدس وطريقة إعدادها بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل مجدرة العدس اللبنانية
تعد مكونات عمل مجدرة العدس اللبنانية من أجمل الأكلات وألذها سوف نتعرف عليها بالتفصيل اليوم وهي كما يلي:
- ٣/٤ كوب من الأرز.
- كوب من العدس.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ٣ حبات متوسطة من البصل الأحمر.
- عود من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من حب الكمون.
- عصير ليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.
طريقة تحضير هذه الأكلة من أبسط الطرق وأروعها التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- نحضر إناء متوسط ونقوم بوضع كمية من العدس ونغطيه بالماء ونضعه على نار متوسطة ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة، ثم نقوم بتصفيته باستخدام مصفاة.
- بعد ذلك نحضر طاسة ونقوم بوضع الزيت ونضعها على نار متوسطة ثم نقوم بإضافة بذور الكمون والفلفل ونقلبهم جيدا حتى تتحمص البذور.
- ثم نقوم بوضع البصل مع القليل من الملح ونقلبهم جيدا لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى يتكرمل.
- نرش البصل بالقليل من الماء ونزيل نصفه ونرش عليه الكمون المطحون مع إضافة القرفة للتزيين.
- نغسل الأرز ونضعه في إناء مع القليل من الزيت ونقلبهم جيدا على نار متوسطة لمدة دقائق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة العدس المطبوخ على الأرز ونسكب عليه 3 أكواب من الماء والقليل من الملح ونقلبهم جيدا ثم نغطيه حتى الاستواء.
- نحضر طاسة أخري ونقوم بتحميص الصنوبر لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- بعد ذلك نسكبها في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
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مجدرة العدس اللبنانية تعد من الأكلات الممتازة في الطعم والشكل والتي يشتهر بها المطبخ اللبناني، وتتكون هذه الأكلة من العدس والأرز والبصل والقرفة وأنواع التوابل المختلفة وكثير من المقادير الأخرى، وتعتبر طريقة تحضيرها من الطرق البسيطة التي يمكن لأي أم القيام بعملها دون معاناة أو صعوبة، والكثير يقبل على تناولها سواء الكبار أو الصغار وذلك بسبب طعمها اللذيذ التحفة وهي أكلة خفيفة وفي نفس الوقت صحية، واليوم من خلال موقعنا المميز موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات عمل مجدرة العدس وطريقة إعدادها بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل مجدرة العدس اللبنانية
تعد مكونات عمل مجدرة العدس اللبنانية من أجمل الأكلات وألذها سوف نتعرف عليها بالتفصيل اليوم وهي كما يلي:
- ٣/٤ كوب من الأرز.
- كوب من العدس.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ٣ حبات متوسطة من البصل الأحمر.
- عود من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من حب الكمون.
- عصير ليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.
طريقة تحضير هذه الأكلة من أبسط الطرق وأروعها التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- نحضر إناء متوسط ونقوم بوضع كمية من العدس ونغطيه بالماء ونضعه على نار متوسطة ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة، ثم نقوم بتصفيته باستخدام مصفاة.
- بعد ذلك نحضر طاسة ونقوم بوضع الزيت ونضعها على نار متوسطة ثم نقوم بإضافة بذور الكمون والفلفل ونقلبهم جيدا حتى تتحمص البذور.
- ثم نقوم بوضع البصل مع القليل من الملح ونقلبهم جيدا لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى يتكرمل.
- نرش البصل بالقليل من الماء ونزيل نصفه ونرش عليه الكمون المطحون مع إضافة القرفة للتزيين.
- نغسل الأرز ونضعه في إناء مع القليل من الزيت ونقلبهم جيدا على نار متوسطة لمدة دقائق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة العدس المطبوخ على الأرز ونسكب عليه 3 أكواب من الماء والقليل من الملح ونقلبهم جيدا ثم نغطيه حتى الاستواء.
- نحضر طاسة أخري ونقوم بتحميص الصنوبر لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- بعد ذلك نسكبها في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
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