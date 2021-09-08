طريقة عمل مجدرة العدس الأكلة اللبنانية الممتازة ذات المذاق الجميل بطريقة بسيطة

مجدرة العدس اللبنانية تعد من الأكلات الممتازة في الطعم والشكل والتي يشتهر بها المطبخ اللبناني، وتتكون هذه الأكلة من العدس والأرز والبصل والقرفة وأنواع التوابل المختلفة وكثير من المقادير الأخرى، وتعتبر طريقة تحضيرها من الطرق البسيطة التي يمكن لأي أم القيام بعملها دون معاناة أو صعوبة، والكثير يقبل على تناولها سواء الكبار أو الصغار وذلك بسبب طعمها اللذيذ التحفة وهي أكلة خفيفة وفي نفس الوقت صحية، واليوم من خلال موقعنا المميز موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات عمل مجدرة العدس وطريقة إعدادها بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل مجدرة العدس اللبنانية

تعد مكونات عمل مجدرة العدس اللبنانية من أجمل الأكلات وألذها سوف نتعرف عليها بالتفصيل اليوم وهي كما يلي:

٣/٤ كوب من الأرز.

كوب من العدس.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٣ حبات متوسطة من البصل الأحمر.

عود من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من حب الكمون.

عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذه الأكلة من أبسط الطرق وأروعها التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي: