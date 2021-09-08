كيف اخسر وزني طبيعيا في اسبوع

التخلص من الوزن يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة الوزن الزائد حيث تعد العادات الغذائية الخاطئة واحدة من اهم الاسباب المؤدية للسمنة. الي جانب اسباب اخري مثل المشاكل الصحية كخمول او كسل في الغدة الدرقية. وتوجد العديد من الطرق لإنقاص الوزن لذلك سوف نتعرف على طريقة إنقاص الوزن بطريقة طبيعة من خلال هذا لمقال. كيف اخسر وزني في اسبوع الكمون والليمون نغلي كوبا ونصف من الماء على النار.

نصب الماء المغلي في وعاء يحتوي على معلقة من الكمون.

نقوم بقطع ليمونة الي نصفين ونضيفها الي الكمون.

في اليوم التالي نصفي نصف كوب من الوصفة ونعصر قطع الليمون فيها.

نقوم بتناول المشروب قبل الفطور بثلاثين دقيقة يوميا. الميرمية ننقع ملعقة كبيرة من الميرمية في كوب من الماء المغلي لمدة خمس عشرة دقيقة.

نقوم بتناول المشروب قبل وجبتي الغداء والعشاء بساعة. الشاي الاخضر نقوم بخلط الشاي الاخضر الصيني مع الميرمية وزهور البابونج والسنامكي.

نتناول الخليط قبل كل وجبة رئيسية. الليمون والزنجبيل تخلط عصير نصف ليمونة مع نصف ملعقة كمون وزنجبيل اخضر وبعض اوراق النعناع.

ثم نضيف كوبين من الماء الي الخليط ونغليه على النار.

نصفي الخليط ونتناوله قبل كل وجبة رئيسية. برنامج غذائي لإنقاص الوزن سبعة كيلو غرامات في اسبوع اليوم الاول: احضار وجبة الافطار: تناول خيارة، وبيضتان مسلوقتان.

وجبة الغداء: نقوم بتناول قطعة من الدجاج منزوع الجلد، وعلبة من الزبادي الممزوج مع ملعقة من بذور الكتان المطحونة.

وجبة العشاء: بيضتان مسلوقتان، وطبق من سلطة الخضار. اليوم الثاني: اعداد وجبة الافطار: بيضتان مسلوقتان، واي كمية من المرتديلا.

احضار وجبة الغداء: شريحة من اللحم المشوي، وطبق من سلطة الخضار.

وجبة العشاء: علبة من الزبادي او الرايب. اليوم الثالث: احضار وجبة الافطار: بيضتان مسلوقتان، وخيارة، واي كمية من المرتديلا.

وجبة الغداء: علبة من التونة منزوعة الزيت، وثمرتان من فاكهة الكيوي.

وجبة العشاء: علبة من الزبادي او الرايب. اليوم الرابع: وجبة الافطار: خيارة، وشريحتان من الجبن غير المملح.

وجبة الغداء: صدر دجاجة منزوع الجلد مشوي او مسلوق.

اعداد وجبة العشاء: كوب من الحليب منزوع الدسم. اليوم الخامس: وجبة الافطار: بيضتان مسلوقتان، وخيارة.

اعداد وجبة الغداء: شريحة من اللحم المسلوق، وسلطة خضار مع ملعقة من بذرة الكتان المطحونة.

احضار وجبة العشاء: طبق من الخضار المسلوق. اليوم السادس: وجبة الافطار: بيضتان مسلوقتان، وثمرة خيار، واي كمية من المرتديلا.

اعداد وجبة الغداء: تونا منزوعة الزيت، وسلطة خضار.

احضار وجبة العشاء: كوب من الحليب منزوع الدسم. اليوم السابع: احضار وجبة الافطار: خيارة، وبيضة مسلوقة، وشريحة من الجبن غير المملح.

وجبة الغداء: سمكتان مشويتان، وطبق من سلطة الخضار.

اعداد وجبة العشاء: كوب من الحليب منزوع الدسم، وشريحة من الجبن غير المملح. كيف اخسر وزني في اسبوع الكمون والليمونالميرميةالشاي الاخضرالليمون والزنجبيلبرنامج غذائي لإنقاص الوزن سبعة كيلو غرامات في اسبوع الوسوم

التخلص من الوزن يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة الوزن الزائد حيث تعد العادات الغذائية الخاطئة واحدة من اهم الاسباب المؤدية للسمنة. الي جانب اسباب اخري مثل المشاكل الصحية كخمول او كسل في الغدة الدرقية. وتوجد العديد من الطرق لإنقاص الوزن لذلك سوف نتعرف على طريقة إنقاص الوزن بطريقة طبيعة من خلال هذا لمقال. كيف اخسر وزني في اسبوع الكمون والليمون نغلي كوبا ونصف من الماء على النار.

نصب الماء المغلي في وعاء يحتوي على معلقة من الكمون.

نقوم بقطع ليمونة الي نصفين ونضيفها الي الكمون.

في اليوم التالي نصفي نصف كوب من الوصفة ونعصر قطع الليمون فيها.

نقوم بتناول المشروب قبل الفطور بثلاثين دقيقة يوميا. الميرمية ننقع ملعقة كبيرة من الميرمية في كوب من الماء المغلي لمدة خمس عشرة دقيقة.

نقوم بتناول المشروب قبل وجبتي الغداء والعشاء بساعة. الشاي الاخضر نقوم بخلط الشاي الاخضر الصيني مع الميرمية وزهور البابونج والسنامكي.

نتناول الخليط قبل كل وجبة رئيسية. الليمون والزنجبيل تخلط عصير نصف ليمونة مع نصف ملعقة كمون وزنجبيل اخضر وبعض اوراق النعناع.

ثم نضيف كوبين من الماء الي الخليط ونغليه على النار.

نصفي الخليط ونتناوله قبل كل وجبة رئيسية. برنامج غذائي لإنقاص الوزن سبعة كيلو غرامات في اسبوع اليوم الاول: احضار وجبة الافطار: تناول خيارة، وبيضتان مسلوقتان.

وجبة الغداء: نقوم بتناول قطعة من الدجاج منزوع الجلد، وعلبة من الزبادي الممزوج مع ملعقة من بذور الكتان المطحونة.

وجبة العشاء: بيضتان مسلوقتان، وطبق من سلطة الخضار. اليوم الثاني: اعداد وجبة الافطار: بيضتان مسلوقتان، واي كمية من المرتديلا.

احضار وجبة الغداء: شريحة من اللحم المشوي، وطبق من سلطة الخضار.

وجبة العشاء: علبة من الزبادي او الرايب. اليوم الثالث: احضار وجبة الافطار: بيضتان مسلوقتان، وخيارة، واي كمية من المرتديلا.

وجبة الغداء: علبة من التونة منزوعة الزيت، وثمرتان من فاكهة الكيوي.

وجبة العشاء: علبة من الزبادي او الرايب. اليوم الرابع: وجبة الافطار: خيارة، وشريحتان من الجبن غير المملح.

وجبة الغداء: صدر دجاجة منزوع الجلد مشوي او مسلوق.

اعداد وجبة العشاء: كوب من الحليب منزوع الدسم. اليوم الخامس: وجبة الافطار: بيضتان مسلوقتان، وخيارة.

اعداد وجبة الغداء: شريحة من اللحم المسلوق، وسلطة خضار مع ملعقة من بذرة الكتان المطحونة.

احضار وجبة العشاء: طبق من الخضار المسلوق. اليوم السادس: وجبة الافطار: بيضتان مسلوقتان، وثمرة خيار، واي كمية من المرتديلا.

اعداد وجبة الغداء: تونا منزوعة الزيت، وسلطة خضار.

احضار وجبة العشاء: كوب من الحليب منزوع الدسم. اليوم السابع: احضار وجبة الافطار: خيارة، وبيضة مسلوقة، وشريحة من الجبن غير المملح.

وجبة الغداء: سمكتان مشويتان، وطبق من سلطة الخضار.

اعداد وجبة العشاء: كوب من الحليب منزوع الدسم، وشريحة من الجبن غير المملح. كيف اخسر وزني في اسبوع الكمون والليمونالميرميةالشاي الاخضرالليمون والزنجبيلبرنامج غذائي لإنقاص الوزن سبعة كيلو غرامات في اسبوع

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