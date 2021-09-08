تجربتي مع ماء الأرز لتطويل الشعر ونتائج مذهلة في وقت قصير مذهل جدا

ماء الأرز لتطويل الشعر ثبت فعليًا أنه واحدًا من الطرق السهلة والبسيطة، والتي تمنح أي أنثى نتائج مذهلة في تقوية الشعر ومنع تقصفه، وإطالة الشعر في فترة قليلة للغاية، وللكثير من الفتيات تجارب عدة مع ماء الأرز لإطالة الشعر، مع شرح مبهر لتجاربهن، خاصة نتائج اللمعة بالشعر وتقويته وغيرها الكثير من الفوائد. حيث يمكنك الاستفادة من ماء الأرز، في الحفاظ على نضارة البشرة، فهو ليس مخصصًا للشعر فقط، وإنما يمكنك استخدامه كمكون طبيعي، يمكنه علاج آثار الندوب ويوحد لون البشرة، بالإضافة إلى تنظيفها وتنقيتها من الخلايا الميتة، وهو روتين عناية أساسي للبشرة، في العديد من الدول الآسيوية، حيث يستخدمون الأرز بكثافة في تلك البلدان وفقًا لثقافتهم.ماء الأرز لتطويل الشعر
ماء الأرز هو مجرد سائل له لون أبيض شفاف، وليس له رائحة سيئة، وغني بالمعادن والفيتامينات التي تغذي الشعر بكثافة وتركيز مرتفع. ومن فوائد ماء الأرز أنه يعمل على تغذية الشعر، من الجذر وليس فقط مجرد منحه لمعة خارجة، بل يتغلغل في فروة الرأس، ويتحرك من خلال البصيلات ليعيد بناء الشعر، من الجذر وحتى الأطراف، ليعالجها من التقصف والتلف نتيجة كثرة غسيل الشعر، أو الحرارة العالية مع المكواة أو استخدام بعض المكونات على الشعر، من شامبو أو منتجات الفرد وصبغ الشيب وغيرها، من تلك التي تسبب تلف الشعر وإرهاقه.طريقة غليّ الأرز لإطالة الشعر
يمكن في هذه الطريقة أن تقومي بغلي الأرز على نار هادئة، وذلك بعد غسيل الأرز جيدًا بالطبع، ثم احصلي على الماء الذي تم غليّ الرز به، وضعيه في زجاجة بخاخية، بعد أن يصبح باردًا قليلًا حتى تستطيعين استخدامه. وهكذا يمكن استخدامه كغسول لشعرك، حيث يمكنك التخلص من القشرة وإعادة الحيوية إلى شعرك، مع تحفيز تدفق الدورة الدموية لرأسك. بفضل ماء الأرز وما به من عناصر مغذية. ويمكن استخدام هذه الطريقة مرة كل أسبوعين.طريقة نقع الأرز لتطويل الشعر
في هذه الطريقة سوف تقومين بنقع الأرز، بعد غسله جيدًا للتخلص من أية شوائب أو أوساخ. ويمكنك الحصول على ماء الأرز، بنقع نصف كوب من الأرز في وعاء به ماء، حوالي ثلاثة أكواب من المياه، دون أن يكون الأرز مطبوخًا. واتركي الأرز في المياه منقوعًا لنصف الساعة، ثم خذي ماء الأرز، وضعيه في زجاجة بخاخ، ثم قومي بتمشيط شعرك، وقومي برش شعرك واتركي الماء على شعرك، لمدة 3 ساعات ثم اغسلي شعرك. يمكنك استخدام هذه الطريقة يوميًا، ولكن من الأفضل أن تقومين بها، كل أسبوع مرة على الأقل، نظرًا لقوة ماء الأرز في التأثير على الشعر.طريقة تخمير ماء الأرز لتطويل الشعر
في هذه الطريقة قومي بتحضير المكونات التالية:
- نصف كوب من الأرز المغسول جيدًا.
- كوبان إلى 3 أكواب من الماء.
- أحضري وعاء عميق، وقومي بغسل الأرز 4 مرات جيدًا واشطفيه بمياه جارية، ثم ضعيه في الوعاء، وأضيفي إليه الماء بحيث تغطيه المياه كاملة.
- ثم اتركي الأرز في الوعاء، لفترة تتراوح بين ربع إلى نصف الساعة.
- وعندما يتغير لون مياه الأرز، قومي بتصفيته من المياه، ثم أضيفي إليه 3 أكواب المياه لديك، واتركيه يختمر بها لمدة 24 ساعة، وعندما يختمر يمكنك ملاحظة ذلك من رائحته الكريهة بعض الشيء.
- وبعدها قومي بوضع ماء الأرز المختمر، في بخاخ زجاجي نظيف، وأضيفي إليه قطرات بسيطة من زيت اللافندر لمنحه رائحة جيدة، واحتفظي به في الثلاجة.
- ثم قومي برش شعرك من الجذور بالبخاخ، يوم ويوم بحيث تمنحي شعرك الفرصة للحصول على أقصى قدر من الاستفادة، واتركيه على شعرك ساعتان إلى ثلاث ساعات، ثم اغسلي شعرك بالمياه، ويمكنك استخدامه يوميًا في الحالات الشديدة، فهو غني بالفيتامينات الصحية المهمة لإنبات الشعر، والمساعدة على إطالته، وهي طريقة مجربة من الكثيرات وأتت بنتائج مذهلة.
الوسوم
ماء الأرز لتطويل الشعر ثبت فعليًا أنه واحدًا من الطرق السهلة والبسيطة، والتي تمنح أي أنثى نتائج مذهلة في تقوية الشعر ومنع تقصفه، وإطالة الشعر في فترة قليلة للغاية، وللكثير من الفتيات تجارب عدة مع ماء الأرز لإطالة الشعر، مع شرح مبهر لتجاربهن، خاصة نتائج اللمعة بالشعر وتقويته وغيرها الكثير من الفوائد. حيث يمكنك الاستفادة من ماء الأرز، في الحفاظ على نضارة البشرة، فهو ليس مخصصًا للشعر فقط، وإنما يمكنك استخدامه كمكون طبيعي، يمكنه علاج آثار الندوب ويوحد لون البشرة، بالإضافة إلى تنظيفها وتنقيتها من الخلايا الميتة، وهو روتين عناية أساسي للبشرة، في العديد من الدول الآسيوية، حيث يستخدمون الأرز بكثافة في تلك البلدان وفقًا لثقافتهم.ماء الأرز لتطويل الشعر
ماء الأرز هو مجرد سائل له لون أبيض شفاف، وليس له رائحة سيئة، وغني بالمعادن والفيتامينات التي تغذي الشعر بكثافة وتركيز مرتفع. ومن فوائد ماء الأرز أنه يعمل على تغذية الشعر، من الجذر وليس فقط مجرد منحه لمعة خارجة، بل يتغلغل في فروة الرأس، ويتحرك من خلال البصيلات ليعيد بناء الشعر، من الجذر وحتى الأطراف، ليعالجها من التقصف والتلف نتيجة كثرة غسيل الشعر، أو الحرارة العالية مع المكواة أو استخدام بعض المكونات على الشعر، من شامبو أو منتجات الفرد وصبغ الشيب وغيرها، من تلك التي تسبب تلف الشعر وإرهاقه.طريقة غليّ الأرز لإطالة الشعر
يمكن في هذه الطريقة أن تقومي بغلي الأرز على نار هادئة، وذلك بعد غسيل الأرز جيدًا بالطبع، ثم احصلي على الماء الذي تم غليّ الرز به، وضعيه في زجاجة بخاخية، بعد أن يصبح باردًا قليلًا حتى تستطيعين استخدامه. وهكذا يمكن استخدامه كغسول لشعرك، حيث يمكنك التخلص من القشرة وإعادة الحيوية إلى شعرك، مع تحفيز تدفق الدورة الدموية لرأسك. بفضل ماء الأرز وما به من عناصر مغذية. ويمكن استخدام هذه الطريقة مرة كل أسبوعين.طريقة نقع الأرز لتطويل الشعر
في هذه الطريقة سوف تقومين بنقع الأرز، بعد غسله جيدًا للتخلص من أية شوائب أو أوساخ. ويمكنك الحصول على ماء الأرز، بنقع نصف كوب من الأرز في وعاء به ماء، حوالي ثلاثة أكواب من المياه، دون أن يكون الأرز مطبوخًا. واتركي الأرز في المياه منقوعًا لنصف الساعة، ثم خذي ماء الأرز، وضعيه في زجاجة بخاخ، ثم قومي بتمشيط شعرك، وقومي برش شعرك واتركي الماء على شعرك، لمدة 3 ساعات ثم اغسلي شعرك. يمكنك استخدام هذه الطريقة يوميًا، ولكن من الأفضل أن تقومين بها، كل أسبوع مرة على الأقل، نظرًا لقوة ماء الأرز في التأثير على الشعر.طريقة تخمير ماء الأرز لتطويل الشعر
في هذه الطريقة قومي بتحضير المكونات التالية:
- نصف كوب من الأرز المغسول جيدًا.
- كوبان إلى 3 أكواب من الماء.
- أحضري وعاء عميق، وقومي بغسل الأرز 4 مرات جيدًا واشطفيه بمياه جارية، ثم ضعيه في الوعاء، وأضيفي إليه الماء بحيث تغطيه المياه كاملة.
- ثم اتركي الأرز في الوعاء، لفترة تتراوح بين ربع إلى نصف الساعة.
- وعندما يتغير لون مياه الأرز، قومي بتصفيته من المياه، ثم أضيفي إليه 3 أكواب المياه لديك، واتركيه يختمر بها لمدة 24 ساعة، وعندما يختمر يمكنك ملاحظة ذلك من رائحته الكريهة بعض الشيء.
- وبعدها قومي بوضع ماء الأرز المختمر، في بخاخ زجاجي نظيف، وأضيفي إليه قطرات بسيطة من زيت اللافندر لمنحه رائحة جيدة، واحتفظي به في الثلاجة.
- ثم قومي برش شعرك من الجذور بالبخاخ، يوم ويوم بحيث تمنحي شعرك الفرصة للحصول على أقصى قدر من الاستفادة، واتركيه على شعرك ساعتان إلى ثلاث ساعات، ثم اغسلي شعرك بالمياه، ويمكنك استخدامه يوميًا في الحالات الشديدة، فهو غني بالفيتامينات الصحية المهمة لإنبات الشعر، والمساعدة على إطالته، وهي طريقة مجربة من الكثيرات وأتت بنتائج مذهلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجربتي مع ماء الأرز لتطويل الشعر ونتائج مذهلة في وقت قصير مذهل جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.