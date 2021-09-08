تجربتي مع ماء الأرز لتطويل الشعر ونتائج مذهلة في وقت قصير مذهل جدا

ماء الأرز لتطويل الشعر ثبت فعليًا أنه واحدًا من الطرق السهلة والبسيطة، والتي تمنح أي أنثى نتائج مذهلة في تقوية الشعر ومنع تقصفه، وإطالة الشعر في فترة قليلة للغاية، وللكثير من الفتيات تجارب عدة مع ماء الأرز لإطالة الشعر، مع شرح مبهر لتجاربهن، خاصة نتائج اللمعة بالشعر وتقويته وغيرها الكثير من الفوائد. حيث يمكنك الاستفادة من ماء الأرز، في الحفاظ على نضارة البشرة، فهو ليس مخصصًا للشعر فقط، وإنما يمكنك استخدامه كمكون طبيعي، يمكنه علاج آثار الندوب ويوحد لون البشرة، بالإضافة إلى تنظيفها وتنقيتها من الخلايا الميتة، وهو روتين عناية أساسي للبشرة، في العديد من الدول الآسيوية، حيث يستخدمون الأرز بكثافة في تلك البلدان وفقًا لثقافتهم.

ماء الأرز هو مجرد سائل له لون أبيض شفاف، وليس له رائحة سيئة، وغني بالمعادن والفيتامينات التي تغذي الشعر بكثافة وتركيز مرتفع. ومن فوائد ماء الأرز أنه يعمل على تغذية الشعر، من الجذر وليس فقط مجرد منحه لمعة خارجة، بل يتغلغل في فروة الرأس، ويتحرك من خلال البصيلات ليعيد بناء الشعر، من الجذر وحتى الأطراف، ليعالجها من التقصف والتلف نتيجة كثرة غسيل الشعر، أو الحرارة العالية مع المكواة أو استخدام بعض المكونات على الشعر، من شامبو أو منتجات الفرد وصبغ الشيب وغيرها، من تلك التي تسبب تلف الشعر وإرهاقه.

يمكن في هذه الطريقة أن تقومي بغلي الأرز على نار هادئة، وذلك بعد غسيل الأرز جيدًا بالطبع، ثم احصلي على الماء الذي تم غليّ الرز به، وضعيه في زجاجة بخاخية، بعد أن يصبح باردًا قليلًا حتى تستطيعين استخدامه. وهكذا يمكن استخدامه كغسول لشعرك، حيث يمكنك التخلص من القشرة وإعادة الحيوية إلى شعرك، مع تحفيز تدفق الدورة الدموية لرأسك. بفضل ماء الأرز وما به من عناصر مغذية. ويمكن استخدام هذه الطريقة مرة كل أسبوعين.

في هذه الطريقة سوف تقومين بنقع الأرز، بعد غسله جيدًا للتخلص من أية شوائب أو أوساخ. ويمكنك الحصول على ماء الأرز، بنقع نصف كوب من الأرز في وعاء به ماء، حوالي ثلاثة أكواب من المياه، دون أن يكون الأرز مطبوخًا. واتركي الأرز في المياه منقوعًا لنصف الساعة، ثم خذي ماء الأرز، وضعيه في زجاجة بخاخ، ثم قومي بتمشيط شعرك، وقومي برش شعرك واتركي الماء على شعرك، لمدة 3 ساعات ثم اغسلي شعرك. يمكنك استخدام هذه الطريقة يوميًا، ولكن من الأفضل أن تقومين بها، كل أسبوع مرة على الأقل، نظرًا لقوة ماء الأرز في التأثير على الشعر.

في هذه الطريقة قومي بتحضير المكونات التالية:

نصف كوب من الأرز المغسول جيدًا.

كوبان إلى 3 أكواب من الماء.