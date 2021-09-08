بملعقة نشا اعملي اقوي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كيميائية

بملعقة نشا اعملي اقوي كريم أساس طبيعي، هل تعلمين أنه يمكنك الاستغناء عن وضع كريمات الأساس التجارية، التي أصبحت منتشرة في كل مكان، والتي مهما كانت غالية الثمن وذات جودة عالية، إلا أنها لا تخلو من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة بشكل ضار، حيث يسبب كريم الأساس انسداد في مسام البشرة، وبالتالي لا تتنفس وهذا من أقوى أسباب ظهور الحبوب والبقع في البشرة، كما يسبب كريم الأساس الالتهابات لأصحاب البشرة الحساسة، بالإضافة للجفاف الذي يسبب للكثر من الفتيات وخاصة أصحاب البشرة الجافة والعادية، كما أن استخدامه بشكل يومي على البشرة يسبب طهور خطوط وعلامات التجاعيد فيها بشكل مبكر جداً، لذلك نقدم لعشاق المكياج الطريقة الامنة لاستخدام كريم الأساس دون تعريض البشرة للضرر، وذلك عن طريق تحضيره من مواد طبيعية موجودة في المنزل، ومن هذه الطرق ما يلي: بملعقة نشا اعملي اقوي كريم أساس طبيعي بملعقة نشا اعملي اقوي كريم أساس طبيعي المكونات كوب من النشا المطحون ناعم جداً.

ربع كوب من الشوفان المطحون ناعم جداً.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

نصف كوب من زيت بذور العنب أو زيت جوز الهند. طريقة التحضير نخلط النشا والشوفان والقهوة جيداً.

نضيف الزيت بالتدريج إلى خليط المواد الجافة ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع الكريم في علبة معقمة ومحكمة الإغلاق ونتركه في الثلاجة ونخرجه عند الحاجة لاستخدامه.

هذا الكريم صالح للاستخدام لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يمكن التحكم في درجة لون الكريم بزيادة أو تقليل نسبة القهوة والنشا في مكونات الكريم. افضل كريم اساس يومي افضل كريم اساس يومي المكونات ربع كوب من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب البودرة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من طين البنتونيت.

عشر قطرات من فيتامين إي.

عشر قطرات من زيت اللافندر. طريقة التحضير نخلط الدقيق والكاكاو والطين وجوز الطيب والقرفة سوياً.

نضيف الفيتامين وزيت اللافندر إلى الخليط السابق، ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي.

نضع الكريم في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق ونتركه في الثلاجة.

يجب إزالة كريم الأساس قبل النوم حتى وإن كان مصنوع في المنزل، فهو يعامل معاملة أي كريم أساس تجاري. الوسوم

بملعقة نشا اعملي اقوي كريم أساس طبيعي، هل تعلمين أنه يمكنك الاستغناء عن وضع كريمات الأساس التجارية، التي أصبحت منتشرة في كل مكان، والتي مهما كانت غالية الثمن وذات جودة عالية، إلا أنها لا تخلو من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة بشكل ضار، حيث يسبب كريم الأساس انسداد في مسام البشرة، وبالتالي لا تتنفس وهذا من أقوى أسباب ظهور الحبوب والبقع في البشرة، كما يسبب كريم الأساس الالتهابات لأصحاب البشرة الحساسة، بالإضافة للجفاف الذي يسبب للكثر من الفتيات وخاصة أصحاب البشرة الجافة والعادية، كما أن استخدامه بشكل يومي على البشرة يسبب طهور خطوط وعلامات التجاعيد فيها بشكل مبكر جداً، لذلك نقدم لعشاق المكياج الطريقة الامنة لاستخدام كريم الأساس دون تعريض البشرة للضرر، وذلك عن طريق تحضيره من مواد طبيعية موجودة في المنزل، ومن هذه الطرق ما يلي: بملعقة نشا اعملي اقوي كريم أساس طبيعي بملعقة نشا اعملي اقوي كريم أساس طبيعي المكونات كوب من النشا المطحون ناعم جداً.

ربع كوب من الشوفان المطحون ناعم جداً.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

نصف كوب من زيت بذور العنب أو زيت جوز الهند. طريقة التحضير نخلط النشا والشوفان والقهوة جيداً.

نضيف الزيت بالتدريج إلى خليط المواد الجافة ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع الكريم في علبة معقمة ومحكمة الإغلاق ونتركه في الثلاجة ونخرجه عند الحاجة لاستخدامه.

هذا الكريم صالح للاستخدام لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يمكن التحكم في درجة لون الكريم بزيادة أو تقليل نسبة القهوة والنشا في مكونات الكريم. افضل كريم اساس يومي افضل كريم اساس يومي المكونات ربع كوب من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب البودرة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من طين البنتونيت.

عشر قطرات من فيتامين إي.

عشر قطرات من زيت اللافندر. طريقة التحضير نخلط الدقيق والكاكاو والطين وجوز الطيب والقرفة سوياً.

نضيف الفيتامين وزيت اللافندر إلى الخليط السابق، ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي.

نضع الكريم في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق ونتركه في الثلاجة.

يجب إزالة كريم الأساس قبل النوم حتى وإن كان مصنوع في المنزل، فهو يعامل معاملة أي كريم أساس تجاري.

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