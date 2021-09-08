معجزة التفتيح بكريم الخميرة والزبادي لتبييض الوجه والمناطق الداكنة وإزالة الجلد الميت في دقائق

تواجه البشرة أثناء اليوم العديد من المشكلات المزعجة المؤثرة على جمالها ونضارتها وصحتها، وشكلها الخارجي، وتتمثل هذه المشاكل عادة في رؤوس سوداء أو جفاف أو اسمرار أو حبوب أو بقع داكنه، وبثور، وغيرها من المشاكل؛ وذلك لتعرضها لعوامل خارجية كثيرة مثل أشعة الشمس المباشرة والضارة، الاتربة والجفاف وغيرها من العوامل المؤثرة بالسلب على البشرة، وهذه المشاكل تصاحب العديد من الفتيات والنساء لذلك تبحث دائماً عن حلول فعالة للتخلص من هذه المشاكل، وتعد الخلطات الطبيعية هي الاختيار الأنسب والصحي للتخلص منها، وخاصة أن الخلطات والمنتجات التي تحتوي على المكونات الكيميائية قد تؤدي للتفاعل مع البشرة، وبالتالي حدوث بعض الآثار الجانبية الغير مرغوب فيها، وسوف نتعرف اليوم علي كريم الخميرة والزبادي لتبييض الوجه والمناطق الداكنة. كريم الخميرة والزبادي لتبييض الوجه والمناطق الداكنة كريم الخميرة والزبادي لتبييض الوجه والمناطق الداكنة فوائد الخميرة والزبادي للبشرة يساعد على تفتيح البشرة في فترة قصيرة مع المداومة على تكرار استخدام الكريم.

يقلل الزيوت المتراكمة بكثرة على البشرة.

يعطي للبشرة النضارة والحيوية والنشاط.

ينقي البشرة من الجراثيم ويزيل الجلد الميت.

يساعد على التقشير وتغذية البشرة وإمدادها ببعض العناصر التي تحافظ على شبابها.

يساعد على تقليل لمعان البشرة الزائد بسبب إفراز الدهون. ماسك الخميرة والزبادي لتبييض البشرة والمناطق الداكنة ماسك الخميرة والزبادي لتبييض البشرة والمناطق الداكنة مكونات ماسك الخميرة والزبادي: ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية والتي تباع في شكل بودر.

ملعقة ونصف ماء ورد أو ماء زهر كبيرة. طريقة التحضير: أحضري إناء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية وثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وقلبيه جيداً الى ان يتجانس ويمتزج جيداً، وبعد ذلك أضيفي ماء الورد واستمري بالتقليب حتى تتداخل جميع المكونات جيداً معاً.

قومي بفرد الماسك على كامل وجهك وعلى البقع الداكنة أيضاً الى ان يغطي البشرة تماماً، وقومي بالتدليك لمدة ثلاث دقائق إلى خمس دقائق.

اتركيه على البشرة لمدة من ثلث ساعة إلى نصف ساعة حتى يجف تماماً على البشرة، وبعدها اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرة كل أسبوع لتحصلي على نتائج رائعة وجيدة. الوسوم

تواجه البشرة أثناء اليوم العديد من المشكلات المزعجة المؤثرة على جمالها ونضارتها وصحتها، وشكلها الخارجي، وتتمثل هذه المشاكل عادة في رؤوس سوداء أو جفاف أو اسمرار أو حبوب أو بقع داكنه، وبثور، وغيرها من المشاكل؛ وذلك لتعرضها لعوامل خارجية كثيرة مثل أشعة الشمس المباشرة والضارة، الاتربة والجفاف وغيرها من العوامل المؤثرة بالسلب على البشرة، وهذه المشاكل تصاحب العديد من الفتيات والنساء لذلك تبحث دائماً عن حلول فعالة للتخلص من هذه المشاكل، وتعد الخلطات الطبيعية هي الاختيار الأنسب والصحي للتخلص منها، وخاصة أن الخلطات والمنتجات التي تحتوي على المكونات الكيميائية قد تؤدي للتفاعل مع البشرة، وبالتالي حدوث بعض الآثار الجانبية الغير مرغوب فيها، وسوف نتعرف اليوم علي كريم الخميرة والزبادي لتبييض الوجه والمناطق الداكنة. كريم الخميرة والزبادي لتبييض الوجه والمناطق الداكنة كريم الخميرة والزبادي لتبييض الوجه والمناطق الداكنة فوائد الخميرة والزبادي للبشرة يساعد على تفتيح البشرة في فترة قصيرة مع المداومة على تكرار استخدام الكريم.

يقلل الزيوت المتراكمة بكثرة على البشرة.

يعطي للبشرة النضارة والحيوية والنشاط.

ينقي البشرة من الجراثيم ويزيل الجلد الميت.

يساعد على التقشير وتغذية البشرة وإمدادها ببعض العناصر التي تحافظ على شبابها.

يساعد على تقليل لمعان البشرة الزائد بسبب إفراز الدهون. ماسك الخميرة والزبادي لتبييض البشرة والمناطق الداكنة ماسك الخميرة والزبادي لتبييض البشرة والمناطق الداكنة مكونات ماسك الخميرة والزبادي: ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية والتي تباع في شكل بودر.

ملعقة ونصف ماء ورد أو ماء زهر كبيرة. طريقة التحضير: أحضري إناء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية وثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وقلبيه جيداً الى ان يتجانس ويمتزج جيداً، وبعد ذلك أضيفي ماء الورد واستمري بالتقليب حتى تتداخل جميع المكونات جيداً معاً.

قومي بفرد الماسك على كامل وجهك وعلى البقع الداكنة أيضاً الى ان يغطي البشرة تماماً، وقومي بالتدليك لمدة ثلاث دقائق إلى خمس دقائق.

اتركيه على البشرة لمدة من ثلث ساعة إلى نصف ساعة حتى يجف تماماً على البشرة، وبعدها اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرة كل أسبوع لتحصلي على نتائج رائعة وجيدة.

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