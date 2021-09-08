احصلي على شعر بني طبيعي من المنزل في ساعتين بطريقة فعالة وآمنة، إليكي سيدتي وصفة طبيعية مئة بالمئة بمكونات بسيطة لتغيير لون شعرك وجعله بني غامق بشكل مميز ولامع. بالاضافة إلى ذلك تزيد هذه الوصفة من لمعان ونضارة الشعر لاحتوائها على عناصر مفيدة للشعر في الأساس، حيث أن المكون الأساسي لهذه الوصفة هو القهوة التي تمنح الشعر اللون البني الطبيعي وتعالج معظم مشاكل الشعر.

وصفة الحصول على شعر بني طبيعي من المنزل

ولاكساب شعرك مزيد من الفوائد مع اللون البني الطبيعي سنقوم بتجهيز ملعقة كبيرة من القهوة العادية، كوب من الماء، ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان (النسكافيه)، ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو المر، ملعقة كبيرة من نشا الذرة الذي يحافظ على لمعان ونعومة الشعر، صفار بيضة واحدة وهي تمنح الشعر الحيوية واللمعان كما أنها تزيد من كثافة الشعر وتعالج تلفه وتقصفه، ملعقة من خل التفاح حيث يعمل كمثبت للون الشعر ويمنح الشعر اللمعان. هذه المقادير تكفي للشعر القصير، إذا كان لديك شعر طويل يمكنك تحضير كمية أكبر بمضاعفة جميع المكونات.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إضافة مقدار القهوة في إناء قابل للطهي ثم نضيف إليه الماء، ثم يتم التقليب ويرفع الإناء على النار ويترك ليغلي لمدة خمس دقائق، بعد ذلك يترك مغلى القهوة لكي يبرد ثم يتم تصفية الخليط باستخدام مصفاة، وفي إناء آخر نضيف إليه مقدار القهوة سريعة الذوبان، الكاكاو، النشا ثم يتم إضافة خليط القهوة السائل ثم يتم مزج المكونات جيداً، ثم يرفع الإناء على نار هادئة لمدة عشر دقائق مع الإستمرار في التقليب حتى نحصل على خليط كريمي.

بعد ذلك يرفع الإناء جانباً ويترك حتى يبرد تماماً، ثم يوضع هذا الخليط الكريمي في وعاء ويضاف إليه صفار البيض ويتم مزج الصفار مع الخليط جيداً، ثم نضيف خل التفاح بعد ذلك ويتم التقليب. يتم تقسيم شعرك إلى عدة أجزاء متساوية ثم يطبق الخليط على كل جزء من الشعر باستخدام فرشاة صباغة، ثم يغطى الشعر بقبعة بلاستيكية ويترك لمدة ساعتين على الأقل، ثم اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة وستلاحظين النتيجة الفورية، ستلاحظي أن لون شعرك قد تغير إلى اللون البني اللامع وإذا كان شعرك شديد السواد يمكنك تكرار هذه الوصفة عدة مرات.