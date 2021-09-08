اصنعي بنفسك كريم شعر طبيعي لتنعيم وفرد الشعر الخشن وجعله كالحرير

الشعر الناعم من الأحلام التي تتمناها كل النساء في مختلف أنحاء العالم، فتقوم بشراء جميع المنتجات التي تفرد وتنعم الشعر وتجعله انسيابي ومفرود، ولكن منتجات العناية بالشعر الصناعية في مكوناتها على مواد كيميائية ضارة بالشعر، ولكن توجد كريمات طبيعية لتنعيم الشعر سوف نتعرف عليها بالتفصيل، فتابعينا سيدتي.

كريمات تنعيم الشعر الطبيعية من الكريمات الصحية للشعر التي تمنع تساقط الشعر، وكذلك تفرده وتجعله طري وانسيابي، وسوف نقدم لكِ سيدتي وصفات كريم طبيعية لفرد وتنعيم الشعر، فتابعينا:

كريم جوز الهند

من الكريمات الغنية بالكثير من العناصر التي يحتاج لها الشعر حتى ينمو ويكن ناعم، والوصفة بالتفصيل:

المكونات

كوب من حليب جوز الهند.

ربع كوب من زيت جوز الهند الخام.

ثلث كوب من النشا.

4 كبسولات من فيتامين ه.

طريقة التحضير

يتم إذابة زيت جوز الهند على حمام مائي حتى تمام الذوبان، ويمكنك استخدام معلقة خشب حتى يذوب بسرعة. يتم إضافة حليب جوز الهند على زيت جوز الهند وتقليبه جيدًا. يتنم وضع النشا بالتدريج حتى يتقل قوام الخليط. يتم رفع الخليط من على النار، ثم يتم ثقب كبسولات فيتامين ه وسكبها على الخليط، مع مراعاة تقليبه مرة أخرى. يتم تقليب الخليط مرة أخري، ثم سكبه في عبوة محكمة الغلق. يتم وضع العبوة في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا. بعد تمام التماسك يتم استخدام كريم جوز الهند بالطريقة المفضلة. يمكن استخدام هذا الكريم كحمام كريم قبل الاستحمام بساعتين.

كيفية الاستخدام

في البداية يتم غسل الشعر جيدًا بالماء البارد والشامبو، وتنشيفه كويس. بعد ذلك يتم إضافة كريم جوز الهند على الشعر وفرده جيدًا بداية من لجذور وحتى الأطراف. يتم تصفيف الشعر بالطريقة المعتادة. بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدًا. في النهاية يتم تصفيف الشعر بالطريقة المعتادة كما تحبين.