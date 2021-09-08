طريقة عمل كريمة القهوة الباردة لحشو وتزيين الكيك بمذاق خاص غاية في الروعة

كريمة القهوة الباردة، تعد من ألذ أنواع الكريمة التي تستخدم في في حشو وتعيين الكيك، كما أنها تتميز بمذاق لذيذ وخاص وغاية في الروعة خاصة إذا تم حشو كيكة النسكافيه بها، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية، كما أن طريقة تحضيرها كذلك سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها وأيضا لا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما أن هناك العديد من الأكلات اللذيذة والفريدة الأخري التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل ساندويتش الجبن المشوي بعيش التوست وبيتزا التوست اللذيذة سريعة التحضير وسنتعرف من خلال موقع ثقفني طريقة كريمة القهوة الباردة. مكونات كريمة القهوة الباردة مكونات كريمة القهوة الباردة تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: ملعقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان.

أربع ملاعق كبار من السكر.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

نصف كوب من الحليب أو ١٠٠ مل.

ثلث كوب وملعقة من الزيت (أقل من نصف كوب). طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريمة القهوة الباردة وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من القهوة والحليب والسكر والكاكاو في الخلاط الكهربائي.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت إلي الخليط بالتدريج مع استمرار الخلط بالخلاط.

ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات اللذيذة الأخري التي تعد بالقهوة مثل كيكة القهوة وصوص القهوة والكراميل فارابيتشينو. طريقة عمل الكراميل فارابيتشينو المكونات كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

بعض السكر حسب الرغبة.

ملعقتين من صوص الكراميل. طريقة التحضير نقوم بوضع كوب من اللبن في الخلاط مع مكعبات ثلج مع ملعقة صغيرة من النسكافيه مع ملعقتين كبار من صوص الكراميل وبعض السكر حسب الرغبة ونقوم بخلطهم جيدا.

بعد ذلك نصبه في كوب ويمكن تزينه بوضع بعض الكريمة من الأعلى.

ويمكن كذلك إعداد صوص الشوكولاتة البيضاء السائلة أو صوص البرتقال طريقة عمل صوص البرتقال طريقة التحضيرطريقة عمل صوص البرتقال من الصوصات التي يمكن تزيين الدونات بها هو صوص البرتقال ويتكون صوص البرتقال من مكونات متوفرة وبسيطة ومتواجدة في كل منزل ومكونات صوص البرتقال كالتالي: ملعقتين كبار ممسوحين من النشا.

كوب سكر.

كوبين عصير برتقال.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الماء.

طريقة التحضير يصنع هذا الصوص في وقت بسيط وبأقل جهد وطريقته كالتالي: نضع السكر وعصير نصف الليمونة وملعقتين الماء علي النار حتى يذوب السكر.

وبعدما يذوب السكر وقبل أن يأخذ اللون الذهبي نضيف إليه كوب ونصف من عصير البرتقال ونقلبهم جيدا.

ثم نخلط النشا مع عصير البرتقال المتبقي ونضيفه إلي الخليط الذي عل النار.

ونترك الخليط حتي يغلي ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. الوسوم

كريمة القهوة الباردة، تعد من ألذ أنواع الكريمة التي تستخدم في في حشو وتعيين الكيك، كما أنها تتميز بمذاق لذيذ وخاص وغاية في الروعة خاصة إذا تم حشو كيكة النسكافيه بها، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية، كما أن طريقة تحضيرها كذلك سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها وأيضا لا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما أن هناك العديد من الأكلات اللذيذة والفريدة الأخري التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل ساندويتش الجبن المشوي بعيش التوست وبيتزا التوست اللذيذة سريعة التحضير وسنتعرف من خلال موقع ثقفني طريقة كريمة القهوة الباردة. مكونات كريمة القهوة الباردة مكونات كريمة القهوة الباردة تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: ملعقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان.

أربع ملاعق كبار من السكر.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

نصف كوب من الحليب أو ١٠٠ مل.

ثلث كوب وملعقة من الزيت (أقل من نصف كوب). طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريمة القهوة الباردة وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من القهوة والحليب والسكر والكاكاو في الخلاط الكهربائي.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت إلي الخليط بالتدريج مع استمرار الخلط بالخلاط.

ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات اللذيذة الأخري التي تعد بالقهوة مثل كيكة القهوة وصوص القهوة والكراميل فارابيتشينو. طريقة عمل الكراميل فارابيتشينو المكونات كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

بعض السكر حسب الرغبة.

ملعقتين من صوص الكراميل. طريقة التحضير نقوم بوضع كوب من اللبن في الخلاط مع مكعبات ثلج مع ملعقة صغيرة من النسكافيه مع ملعقتين كبار من صوص الكراميل وبعض السكر حسب الرغبة ونقوم بخلطهم جيدا.

بعد ذلك نصبه في كوب ويمكن تزينه بوضع بعض الكريمة من الأعلى.

ويمكن كذلك إعداد صوص الشوكولاتة البيضاء السائلة أو صوص البرتقال طريقة عمل صوص البرتقال طريقة التحضيرطريقة عمل صوص البرتقال من الصوصات التي يمكن تزيين الدونات بها هو صوص البرتقال ويتكون صوص البرتقال من مكونات متوفرة وبسيطة ومتواجدة في كل منزل ومكونات صوص البرتقال كالتالي: ملعقتين كبار ممسوحين من النشا.

كوب سكر.

كوبين عصير برتقال.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الماء.

طريقة التحضير يصنع هذا الصوص في وقت بسيط وبأقل جهد وطريقته كالتالي: نضع السكر وعصير نصف الليمونة وملعقتين الماء علي النار حتى يذوب السكر.

وبعدما يذوب السكر وقبل أن يأخذ اللون الذهبي نضيف إليه كوب ونصف من عصير البرتقال ونقلبهم جيدا.

ثم نخلط النشا مع عصير البرتقال المتبقي ونضيفه إلي الخليط الذي عل النار.

ونترك الخليط حتي يغلي ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

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