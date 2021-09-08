اقوي كريم لإزالة شعر العانه نهائيا من الجذور بدون ألم في دقائق معدودة وتبيض فوري للمناطق الحساسة

اقوي كريم لإزالة شعر العانه نهائيا من الجذور، من الطرق المعروفة لإزالة شعر الجسم لدى النساء، هي كريمات إزالة الشعر، التي تعمل على ازالة الشعر بسرعة وبدون ألم، ولكن هذه الكريمات لها الكثير من الأضرار، التي تجعل الكثير يخشى استخدامها، ومن هذه الأضرار هو اسمرار البشرة وظهور بقع غامقة فيها، بالإضافة إلا أن هذه الكريمات تسبب نمو الشعر بكميات أكبر من الطبيعي، كما أنها قد تسبب الالتهاب لبعض أنواع البشرة الحساسة، لذلك نقدم لكم طرق بسيطة لصناعة كريم طبيعي لإزالة الشعر في المنزل، دون أن يكون له أي آثار جانبية على البشرة.

اقوي كريم لإزالة شعر العانه نهائيا من الجذور

نحتاج إلى كوبين من السكر الأبيض وربع كوب من عصير الليمون وربع كوب من الماء، يتم وضع جميع المكونات السابقة في قدر مناسب، ثم يتم خلطهم بشكل جيد، وبعد ذلك يتم رفع الخليط على النار، ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن خمس دقائق، نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلاً، ثم نحضر علبة فارغة ونظيف ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت ثم نقوم بوضع كريم السكر فيها، ثم نحكم إغلاقها ونتركها في الثلاجة لحين الحاجة لاستخدام الكريم، حيث يتم توزيع الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ويتم تركه لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وبعد ذلك يتم إزالته باستخدام ورق الشمع.

اقوي مزيل لإزالة الشعر الزائد

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الشبة وملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من معجون الأسنان وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، بالإضافة إلى ربع كوب من ماء الورد، نقوم بخلط المواد الجافة سوياً في طبق مناسب، ثم نضيف المواد السائلة بالتدريج ونقوم بالتقليب حتى نحصل على كريم متجانس، يتم دهنه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ثم يتم فكه بسرعة عند جفافه بشكل جيد.

طريقة إزالة الشعر الزائد نهائيا

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الخشن، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من النشا، نقوم بخلطهم جميعاً حتى نحصل على خليط كريمي، نقوم بتوزيعه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ثم نتركه حتى يجف بشكل كامل، ثم نقوم بإزالته بسرعة وعندها يتم التخلص من الشعر الزائد بكل سهولة.