سر مفعول كريم النشا وماء الورد الرهيب لتبييض الوجه والأماكن الداكنة بالجسم بياض ملفت في دقائق من أول استخدام

كريم النشا وماء الورد للتبيض من الكريمات الطبيعية الأفضل والتي وقعها على البشرة إيجابي للغاية إذ يسهم هذا النوع من أنواع الوصفات الطبيعية المعززة للون الجلد الناصع، ومخن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على تلك التركيبة، ومكوناتها الأساسية، والطريقة التي من خلالها يمكننا أن نقوم بالتحضير لهذه التركيبة الفعالة المعززة للون النضر المتجدد لكل أجزاء وخلايا البشرة.

كريم النشا وماء الورد للتبيض

كريم النشا وماء الورد للتبيض من المكونات الأهم لإعداده كواحد من بين أهم الخلطات والوصفات الطبيعية المجددة لصحة ونضارة البشرة، والمكونات هي:

ملعقتان نشاء.

جل الصبار المرطب.

ملء ورد حوالي ثلاث ملاعق.

زيت الياسمين.

زيت اللافندر.

ملعقة دقيق.

ملعقة فازلين.

كيف يمكن التحضير لوصفة كريم النشاء مع مكون ماء الورد؟

التحضير يستدعي الخلط لسائر المكونات مع بعضها ولكن في البداية لا بد من عمل إذابة كاملة للفازلين ومكون خلاصة الصبار المستخرجة من ورق الصبار، وبعد التذويب الكامل لهذين المكونين يسهل بعد ذلك الإضافة لكل المكونات وتقليبها حتى يتم المزج الكامل مع الحصول على الخليط المتجانس في تركيبته، وبعد أن يتم هذا المزج من اليسير أن يتم التطبيق لتلك الخلطة الكريمية رائعة التأثير الإيجابي على الجلد.

كيف بالإمكان تطبيق هذه الخلطة الفعالة؟

التطبيق يكون من خلال استعمال الخليط وبشكل مباشر على البشرة، حيث أن الخليط يستدعي أن تكون البشرة نظيفة، وجافة وبعدها يتم الوضع لطبقة رقيقة على الجلد لا بد من الانتظار قرابة ربع الساعة حتى تتشرب خلايا الجلد كل المكونات المغذية له، ومن الهام أن يتم التكرار للوصفة حتى تأتي بنتائجها الأفضل على الجلد، كما أن التطبيق باستمرار يتيح تجدد الجلد كما أنه يعطي النضارة المستمرة والملحوظة عقب التطبيق.

تعتبر وصفة كريم النشا وماء الورد من أشهر الوصفات الموجودة والتي أثبتت فاعليتها في تبيض الوجه والتخلص من الاسمرار والاماكن الداكنة بالجسم كل ما عليكي سيدتي تطبيق الوصفة بالمكونات المذكورة في المقال ويجب تطبيقها على البشرة لمدة شهر مرة كل أسبوع وسوف تلاحظين الفرق بنفسك .