طريقة عمل الدجاج المشوي زي المطاعم وسر التتبيلة وطعم يجنن

طريقة عمل الدجاج المشوي زي المطاعم، من أكثر الأكلات التي يفضل تناولها جميع أفراد الأسرة الدجاج المشوي، ويبحثون عن السر في التتبيلة المميزة التي يتم إعدادها في المطاعم، التي تضيف على الدجاج طعم مميز تجعل الكثيرون يفضلون شراءة جاهز، سوف نوضح لكم أسهل طريقة يمكنكم من خلالها تحضير الدجاج المشوي في المنزل بالخطوات مثل المطاعم بطعم مميز.

طريقة عمل الدجاج المشوي زي المطاعم وسر التتبيلة

المكونات

دجاجة بحجم مناسب الشوي .

كوب وربع من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من الملح البحري.

ملعقتان من الفلفل الأسود.

أعواد من إكليل الجبل

أعواد من الزعتر.

ربع كوب من العسل الدافئ.

طريقة التحضير

قومي بتسخين الفرن على 240 درجة مئوية، قومي بتتبيل الدجاج بعصير الليمون، ووضعة بكيس حفظ الطعام، نضع الدجاج في الثلاجة ونقوم بتقليبة من الحين للأخر، قومي بتصفية الدجاج من عصير الليمون وتجفيفة بمناديل ورقية، ثم قومي برش الملح والفلفل على الدجاج من الخارج والداخل، ثم قومي بوضع أعواد إكليل الجبل والزعتر داخل تجويف الدجاج، ثم قومي بوضعة في صينية، ثم قومي بإدخال الصينية على رف الفرن وشوية لمدة 10دقائق، ثم قومي بخفض الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية، وشوي الدجاج لمدة ربع ساعة أخري، تسخين العسل للدهن قومي بدهن الدجاجة بالعسل مستخدمة فرشاة، خفض درجة حرارة الفرن إلي 180درجة، حتي يتم النضج وتصل للون البني الداكن، ونقوم بتسقيتها بالعصارة المتواجدة في الصينية ودهنها بالعسل من حين لأخر، نقل الدجاجة في طبق وتغطيتة بورق الألمنيوم للحفاظ عليها ساخنة، واتركها لمدة ربع ساعة ثم قومي بتقطيعها.

طريقة عمل الدجاج المشوي في المنزل بالخطوات

المكونات

فرخة صغيرة الحجم مقطعة 8 قطع.

كوب من الزبادي.

ملعقة من الفلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

بابريكا.

توابل دجاج.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة من الكاري.

ملعقة من الخل.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء ووضع المكونات الزبادي والملح والفلفل الأسود وأفكاري والزيت وتوابل الدجاج والخل، ثم قومي بوضع قطع الدجاج مع التقليب الجيد في الخليط، تركها في الخليط لليلة كاملة، ثم قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتي تنضج، ثم شغلي الشوية كي تكتسب اللون الذهبي.