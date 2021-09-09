8 حاجات مفيدة المفروض تكون في شنطتك في حالة الطواريء

في حاجات يومية بسيطة ممكن تشيليها في شنطتك وانتي بره البيت تستخدميها كأدوات لو لزم الامر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم حاجات مفيدة لحالات الطواريء خليها في شنطتك دايما ممكن تنقذ حياتك.

حاجات مفيدة لحالات الطواريء:

1- الملح:

الملح ممكن تستخدميه كأداة وقائية لو في حالة خطر ، بانك تقدري ترمي الملح في وش الشخص اللي بيهاجمك وخصوصا منطقة العين ، ده هيساعدك فورا ويديكي وقت للهرب ، بالاضافة كمان ان الملح مفيد لو لقيتي نفسك على سطح زلق او بيزحلق او الارض فيها ثلج ، ومش عارفة تمشي عليها ، رشي شوية ملح على الارض.

2- محفظة وهمية:

المحفظة الوهمية تقدري تستخدميها كالهاء عند السرقة ، وانتي بتهربي ارمي محفظة مزيفة في الارض عشان السارق يتوقف عن مطاردتك ، وبالشكل ده مش هتفقدي فلوسك ولا اوراقك ومستنداتك المهمة ، وهتقدري تهربي بأمان.

3- زجاجة قابلة لاعادة الاستخدام:

الزجاجة الشفافة القابلة لاعادة الاستخدام هي اكتر بكتير من مجرد اداة صحية ، وبتساعد على تطهير الماية تحت اشعة الشمس ، لكن كمان ممكن تبقى اداة حماية ذاتية ، تقدري تربطيها بسرعة في حزامك وتستخدميها كأداة دفاع عن النفس.

4- ساعة اليد:

تقدري تحطي ساعة اليد في قبضة ايدك من خلال مفاصل صوابعك ، وتستخدميها كأداة دفاع عن النفس.

5- فرشة الشعر:

ممكن تكوني دايما بتشيلي فرشة شعر في شنطتك ، ولكن بصرف النظر عن انها اداة لتصفيف الشعر ، ممكن انها تساعدك على حماية نفسك ، تقدري تستخدميها لمواجهة مجرم في وشه ، مستهدفة عينيه بشكل خاص ، بالاضافة كمان ان في كتير من الفرش ممكن تستخدميها تخبي فيها الفلوس او البطاقة الشخصية ، لان في انواع كتير من الفرش بتبقى مضغوطة وممكن تتفتح وتقدري تخبي فيها الحاجات الصغيرة اللي خايفة عليها ، ولو شخص هاجمك وحاول يسرق منك الحاجات الغالية اللي معاكي مش هيفكر ابدا انه ياخد الفرشة.

6- خيط تنضيف الاسنان:

خيط تنضيف الاسنان بالاضافة انه اداة صحية ، ليه استخدامات تانية في حالة الطواريء ، تقدري تستخدميه لربط ضمادة الجروح, قطع الطعام, صنع رباط للشوز للطواريء, صيد السمك, او حتى تقييد شخص ، وعلى الرغم من انها اداة صغيرة جدا الا انها مفيدة جدا وليها استخدامات كتير.

7- اكياس زيبلوك:

الاكياس الزيبلوك مش هتاخد مكان في الشنطة وفي نفس الوقت هتحمي الحاجات الغالية من الماية ، وتقدري تستخدميها كمان لتنقية الماية تحت اشعة الشمس لو كانت الازازة القابلة لاعادة الاستخدام مش شفافة ، وتقدري كمان تحتفظي فيها بأوراق مهمة زي مثلا معلومات طبية خاصة بيكي او ارقام القرايب او الاصحاب في حالة الطواريء.

8- زجاجة برفيوم قابلة لاعادة التعبئة:

متتخلصيش من ازازة البرفيوم القابلة لاعادة التعبئة او تقدري تستخدميها تاني ، لانك تقدري تستفادي منها ، ممكن تخزني فيها صابون سايل, او حتى ماية حارة كبديل لرذاذ الفلفل للدفاع عن النفس بانك ترشيها على عين الشخص اللي بيهاجمك هتسبب له عمى مؤقت وتديكي فرصة تهربي لمكان أمان ، وممكن كمان تستخدمي البرفيوم نفسه او مزيل العرق كبديل لرذاذ الفلفل.

ايه الحاجات اللي دايما بتشيليها في شنطتك؟ وهل سبق استخدمتي حاجة منها في حالة الطواريء؟ شاركينا في التعليقات.

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