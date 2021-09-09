فوائد ماء الارز للبشرة وأبرز فوائد ماء الأرز للوجه شرح تجربتي الخاصة

فوائد ماء الارز للبشرة ، من أعظم وأهم الفوائد والمكونات الطبيعية، التي يمكنها الحفاظ على المظهر الشبابي للبشرة والجلد عموما، فغالبًا ما رتبغ النساء بوجه عام، بالظهور بمظهر أصغر من أعمارهن دائمًا، ولهذا السبب تلجأن للطرق التلقيدية الطبيعية، وكذلك التقنيات التكنولوجية الحديثة، في مراكز التجميل الكبرى، لاستعادة حيوية وشباب البشرة، ولكن مع الخوف الذي قد ينتابهن من مراكز التجميل أحيانًا، سواء من ناحية التراخيص والأمان والاحترافية، أو من جانب التكلفة الباهظة، لبعض تقنيات تنظيف البشرة واستعادة نضارتها، وهذا هو السبب الذي قد يدفع الكثيرات لتجربة المكونات الطبيعية، مثل فوائد ماء الارز للبشرة، خاصة فوائد ماء الأرز للبشرة الجافة، وكذلك ماء الأرز للبشرة الدهنية، من خلال متابعة تجارب فوائد ماء الأرز للوجه، باستخدام ماء الأرز المسلوق للوجه، وتحديدًا ماء الأرز للوجه قبل النوم، أو باستخدام مكعبات ثلج ماء الأرز للوجه.

لماء الأرز فوائد متعددة، من خلال تجربتي في استخدامه للبشرة، عقب تجربتي السابقة مع ماء الأرز لتطويل الشعر. وتلك الفوائد يمكن حصرها في النقاط البسيطة التالية:

يعمل كمضاد للأكسدة ؛ حيث تؤدي مضادات الأكسدة، الموجودة في حبات الأرز، والتي تنتقل إلى مياهه عندما يتم استخدامه، إلى التخلص من الجذور الحرة، التي تشوه مظهر البشرة، بالإضافة إلى دوره في تنشيط فيتامين سي، الذي يمنح البشرة رونقها، لأنه يعمل على رفع نسبة الكولاجين بها.

؛ حيث تؤدي مضادات الأكسدة، الموجودة في حبات الأرز، والتي تنتقل إلى مياهه عندما يتم استخدامه، إلى التخلص من الجذور الحرة، التي تشوه مظهر البشرة، بالإضافة إلى دوره في تنشيط فيتامين سي، الذي يمنح البشرة رونقها، لأنه يعمل على رفع نسبة الكولاجين بها. يقلل من تهيج الجلد ؛ حيث يساعد ماء الأرز، على تقليل نسبة تهيج الجلد، إذا ما تم تركه على البشرة، لمدة 20 دقيقة، فوق المكان المتيهج من البشرة، نتيجة نشاط البكتريا بالبشرة، حيث لاحظ المستخدمين تحسن هذا التهيج، خاصة في مرضى الإكزيما، بنسبة 20% بشكل أفضل.

؛ حيث يساعد ماء الأرز، على تقليل نسبة تهيج الجلد، إذا ما تم تركه على البشرة، لمدة 20 دقيقة، فوق المكان المتيهج من البشرة، نتيجة نشاط البكتريا بالبشرة، حيث لاحظ المستخدمين تحسن هذا التهيج، خاصة في مرضى الإكزيما، بنسبة 20% بشكل أفضل. يقلل من شيخوخة الجلد ؛ حيث يعمل على الحد من الخيوط والتجاعيد، التي تظهر على البشرة، مع التقدم في العمر، حيث يعمل على تقليل إنزيم الإيلاستيز الموجود في البشرة، والذي يتسبب في ظهور التجاعيد بالوجه.

؛ حيث يعمل على الحد من الخيوط والتجاعيد، التي تظهر على البشرة، مع التقدم في العمر، حيث يعمل على تقليل إنزيم الإيلاستيز الموجود في البشرة، والذي يتسبب في ظهور التجاعيد بالوجه. يعمل على تفتيح البشرة؛ حيث يعمل ماء الأرز على إفراز، ودعم مجموعة من الإنزيمات التي تقلل من إفراز الميلانين، بما يعمل على تفتيح البشرة، ولكن لبيس بالدرجة الكبيرة المتوقعة، خاصة لأصحاب البشرة الداكنة بالفعل، ولكنه يلطف من حدوث حروق الشمس، ويقلل من الالتهاب والحكة، بما يعمل على التفتيح مع المداومة على الاستخدام، وهي قريبة من بعض الطرق الطبيعية لمعالجة مشاكل الوجه مثل؛ علاج تصبغات الوجه بالأعشاب، أو خلطات كريمات تفتيح سودانية.

ضعي ثلاث ملاعق من الأرز الأبيض، في نصف كوب ماء. وبعدها اغسلي الأرز جيدًا، حتى تتخلصي من الشوائب. ثم انقعي الأرز في وعاء عميق، واتركيه ساعتين فقط قبل الاستخدام. وبعدها صفي الأرز واحتفظي بالماء، في زجاجة لها بخاخ، وضعيه في الثلاجة. وعند الاستخدام نظفي بشرتك جيدًا، ثم رشي وجهك بماء الأرز، واغسليه عقب نصف ساعة إن أردت.