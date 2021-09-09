عمل فراخ دايت في الفرن بالخضار والبهارات للشيف سالي فؤاد بكل سهولة ومكونات بسيطة، الأطعمة الدايت والأطباق المختلفة التى يتم تقديمها قد تكون عند بعض الأشخاص أطباق مملة وغير لذيذة الطعم وقد يلجأ البعض إلى تغيير روتين الدايت ويقومون بعمل أطباق لا تؤثر على نظامهم الغذائى من دون أن تكون هناك زيادة فى السعرات الحرارية التى تسبب السمنة وبما أن البروتين مثل الفراخ واللحوم من أهم أنواع البروتينات فى النظام الغذائى فسوف نستعرض مع حضراتكم طريقة عمل الفراخ الدايت بطعم مميز وصحي وشهي دون الطعم التقليدي للفراخ الدايت. عمل فراخ دايت في الفرن المكونات صدر من الفراخ مخلى تماما من العظم.

حبة من الجزر والبصل والبطاطس.

ربع ملعقة من كل من الكمون والكركم والفلفل الأسود وبهارات الفراخ.

كوب صغير من عصير الليمون.

رشة ملح خفيفة.

ملعقة صغيرة من النعناع المفروم.

رشة من بودرة الثوم.

أربع فصوصو مهروسة من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق. دجاج دايت بالفرن نقوم بغسل صدر الفرخة جيدا وباستخدام سكين حادة نقوم بعمل شقوقو طوليه بصدر الفرخة. ثم نقوم بنقع صدر الفرخة فى الماء والخل لمدة ساعتين على الأقل. بعد ذلك ببلل صدر الفرخة وإدخال البهارات وعصير الليمون داخل الشقوق الطولية. ثم بتقطيع الخضار الذى ذكرناه إلى مكعبات صغيرة. نقوم بخلط الخضار المكعبات مع الفراخ وتقليبهم جيدا ونتركه لمدة لا تزيد عن نصف ساعة. نضع الدقيق فى كيس الشواء ونضع المكونات السابقة ونقلبها ثم نقوم بإغلاق الكيس بإحكام ونصع بالكيس ثقوبا. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونحضر صينية ونضع بها الكيس ونضعه فى الفرن لمدة ساعة إلا ربع. بعد مضى الوقت نقوم بإخراج الصينية من الفرن بكيس السواء ( ورق الألمونيوم ) وورق الألمونيوم يقوم بالاحتفاظ بالحرارة ويقد ساخنا وبالهنا والشفا. طريقة عمل بطاطس بالفراخ دايت المكونات كيلو جرام من البطاطس ويتم تقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

نصف كيلو جرام من الأوراك المخلية تماما من العظم.

بهارات الفراخ + بصل بودر +حبتان من الطماطم العصير.

ملعقتان من زيت الزيتون + كوب من الماء الساخن + عصير ليمونة واحدة. فراخ بالفرن للدايت نقوم بوضع زيت الزيتون فى الإناء ووضعه على النار ونضع به الفراخ ويتم تشويحها تماما. ثم نقوم بوضع التوابل وعصير الليمون والبهارات على الفراخ وهى على النار. بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس على الفراخ وهى على النار ويتم التقليب جيدا وتشوح. نقوم بوضع باقى المقادير ونتركها حتى يتم الغليان. ثم نضع المكونات فى صينية الفرن ونضعها على درجة 180 درجة لمدة ساعة إلا ربع. نخرج الصينية من الفرن وقد تحمر وجهها وبالهنا والشفا. عمل فراخ دايت في الفرن المكوناتدجاج دايت بالفرنطريقة عمل بطاطس بالفراخ دايت المكوناتفراخ بالفرن للدايت الوسوم

عمل فراخ دايت في الفرن بالخضار والبهارات للشيف سالي فؤاد بكل سهولة ومكونات بسيطة، الأطعمة الدايت والأطباق المختلفة التى يتم تقديمها قد تكون عند بعض الأشخاص أطباق مملة وغير لذيذة الطعم وقد يلجأ البعض إلى تغيير روتين الدايت ويقومون بعمل أطباق لا تؤثر على نظامهم الغذائى من دون أن تكون هناك زيادة فى السعرات الحرارية التى تسبب السمنة وبما أن البروتين مثل الفراخ واللحوم من أهم أنواع البروتينات فى النظام الغذائى فسوف نستعرض مع حضراتكم طريقة عمل الفراخ الدايت بطعم مميز وصحي وشهي دون الطعم التقليدي للفراخ الدايت. عمل فراخ دايت في الفرن المكونات صدر من الفراخ مخلى تماما من العظم.

حبة من الجزر والبصل والبطاطس.

ربع ملعقة من كل من الكمون والكركم والفلفل الأسود وبهارات الفراخ.

كوب صغير من عصير الليمون.

رشة ملح خفيفة.

ملعقة صغيرة من النعناع المفروم.

رشة من بودرة الثوم.

أربع فصوصو مهروسة من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق. دجاج دايت بالفرن نقوم بغسل صدر الفرخة جيدا وباستخدام سكين حادة نقوم بعمل شقوقو طوليه بصدر الفرخة. ثم نقوم بنقع صدر الفرخة فى الماء والخل لمدة ساعتين على الأقل. بعد ذلك ببلل صدر الفرخة وإدخال البهارات وعصير الليمون داخل الشقوق الطولية. ثم بتقطيع الخضار الذى ذكرناه إلى مكعبات صغيرة. نقوم بخلط الخضار المكعبات مع الفراخ وتقليبهم جيدا ونتركه لمدة لا تزيد عن نصف ساعة. نضع الدقيق فى كيس الشواء ونضع المكونات السابقة ونقلبها ثم نقوم بإغلاق الكيس بإحكام ونصع بالكيس ثقوبا. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونحضر صينية ونضع بها الكيس ونضعه فى الفرن لمدة ساعة إلا ربع. بعد مضى الوقت نقوم بإخراج الصينية من الفرن بكيس السواء ( ورق الألمونيوم ) وورق الألمونيوم يقوم بالاحتفاظ بالحرارة ويقد ساخنا وبالهنا والشفا. طريقة عمل بطاطس بالفراخ دايت المكونات كيلو جرام من البطاطس ويتم تقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

نصف كيلو جرام من الأوراك المخلية تماما من العظم.

بهارات الفراخ + بصل بودر +حبتان من الطماطم العصير.

ملعقتان من زيت الزيتون + كوب من الماء الساخن + عصير ليمونة واحدة. فراخ بالفرن للدايت نقوم بوضع زيت الزيتون فى الإناء ووضعه على النار ونضع به الفراخ ويتم تشويحها تماما. ثم نقوم بوضع التوابل وعصير الليمون والبهارات على الفراخ وهى على النار. بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس على الفراخ وهى على النار ويتم التقليب جيدا وتشوح. نقوم بوضع باقى المقادير ونتركها حتى يتم الغليان. ثم نضع المكونات فى صينية الفرن ونضعها على درجة 180 درجة لمدة ساعة إلا ربع. نخرج الصينية من الفرن وقد تحمر وجهها وبالهنا والشفا. عمل فراخ دايت في الفرن المكوناتدجاج دايت بالفرنطريقة عمل بطاطس بالفراخ دايت المكوناتفراخ بالفرن للدايت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل فراخ دايت في الفرن بالخضار والبهارات للشيف سالي فؤاد بكل سهولة ومكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.