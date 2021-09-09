الفطير المشلتت.. بطريقه جديدة للفرد هتخلي الفطير مورق وناجح من أول مره

الفطير المشلتت، هو من الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت مصري والتي تبحث عنها كل سيدة وتبحث عن طريقته، حيث يعتبر الفطير من أشهي الأكلات والتي يمكن تناوله في أي وقت نظرا لطعمه الشهي واللذيذ والذي يحبه الكبار والصغار، وتقوم العديد من السيدات بالأستسهال وشرائه من الخارج نظرا لأنها تظن أنه يحتاج الى وقت وجهد ولكنه على العكس تماماً فهو لا يحتاج وقت وجهد او تكلفة وهذا ما سنعرفه من خلال السطور القادمة.

حوالي كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبين من الماء.

ملعقتين من الزيت.

نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق والملح والماء الدافئ والزيت، ونبدأ في خلط جميع المكونات معا حتى تمتزج، ثم نقوم بالعجن الجيد وتعتبر هذه أهم الخطوات ويمكن استخدام العجانة الكهربائية اذا توافرت ونستمر في العجن لمدة ربع ساعة على سطح رخامي حتى نحصل علىىعجينة لينة وطرية.

ثم نقوم بتغطية الغطينة بورق النايلون ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى تختمر.

ثم نقوم بأخراجها ونقوم بتقسيمها الى دوائر الحجم حسب الرغبة.

ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة ونقوم بفرد العجينة عليها باستخدام النشابة، ونستمر في الفرد ونضع بين حين وأخر قطع الزبدة حتى نحصل على فطير مورق وهش.

ثم نقوم بتطبيق العجين على بعضه حتى يصبح شكله مربع، ونتركها جانبا.

ونقوم باستخدام نفس الطريقة السابقة في باقي العجين الموجود لديكي حتى نتخلص من باقي الكمية.

ثم نقوم بوضع كل المربعات التي قمت بتطبيقها بداخل بعضها البعض حتى نحصل على طبقات.

ثم نقوم بدهن الصينية بالزبدة ونضع بها الفطير ونقوم لتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم نقوم بادخال الفطير للفرن لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم باغلاق الفرن ونترك الفطير بالفرن حتى يبرد.

ونقوم بتقطيع الفطير ووضعه في اطباق التقديم ويمكن تناوله مع العسل الأسود أو الجبنة القديمة.

طريقة عمل الفطير المشلتت: المكونات:طريقة عمل الفطر المشلتت:

ومن الجدير بالذكر ان الفطير هو أحد الأكلات المشهورة في الريف والصعيد والتي يذهب اهل المدن خصيصا الى هناك لتناولها.