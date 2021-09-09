طريقة عمل ماسك الصبار والنشا وصفة سحرية لإزالة حب الشباب وتغذية البشرة

يعتبر ماسك الصبار والنشا ، من أفضل أنواع الوصفات، التي تساعد علي إزالة أثار حب الشباب، والبقع الداكنة في البشرة، لذلك ننصح دائماً أي سيدة أو فتاة تعاني من حب الشباب باستخدام هذا الماسك وسوف تلاحظين الفرق، يعطي هذا الخليط للبشرة نضارة وحيوية وتفتيح غير عادي، هذه الوصفة تقضي تماماً علي الحبوب، وتخلصك من أثارها، والالتهابات الناجمة عنها، دومي علي استخدام هذه الوصفة ليلاً كل يوم، وسوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء، وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يساعد جيل الصبار أو زيت الصبار علي تفتيح الجلد تحت الإبط والأماكن الحساسة، تزيل هذه الوصفة خلايا الجلد الميتة وتساعد علي تجديدها، تعتبر هذه الوصفة طبيعية 100% ومضمونة ومناسبة لكل أنواع البشرة، تعطي البشرة نعومة ورطوبة، وتعتبر مرطب طبيعي للبشرة الجافة، لأنها تقضي علي الجفاف، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك الصبار والنشا الرهيب في تفتيح البشرة ونضارتها، في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل ماسك الصبار والنشا

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات هذا الماسك السحري وهي مكونات بسيطة في متناول الجميع وهي كما يلي:-

2 معلقة من النشا.

معلقة كبيرة من زيت الصبار.

نصف معلقة من جيل الصبار.

معلقة صغيرة من زيت اللوز.

2 معلقة صغيرة من زيت العنب.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير ماسك الصبار والنشا السحري في التفتيح وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به النشا وجيل الصبار، ونخلط جيداً حتي تتجانس، المكونات مع بعضها. ثم نضيف عليهم زيت الصبار، وزيت العنب ونستمر في الخلط، حتي يصبح القوام متماسك، ومتجانس تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللوز وماء الورد، مع التقليب المستمر بسرعة حتي لا تتكون كتل، ويصبح القوام متجانس، وسائل قليلاً. نقوم بتنظيف البشرة جيداً من أي شوائب، أو أوساخ ونغسلها بالماء الدافئ، لتفتيح المسام ثم تجفف جيداً، بعد ذلك نضع طبقة سميكة من الخليط، علي الوجه. ونتركها لمدة ساعة كاملة، حتي يجف الماسك تماماً ثم نقوم بإزالة الماسك بواسطة اليد، بحركة دائرية ثم يغسل بالماء البارد، لغلق مسام البشرة وتجفف.

فوائد ماسك الصبار والنشا للجميع أنواع البشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذه الوصفة الرائعة سوف نذكر بعضها من خلال هذه المقالة وهي كما يلي:-