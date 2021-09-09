فطائر الجبنة بالفرن بطريقة سهلة وبعجينة قطنية وبمذاق لذيذ وشهي

فطائر الجبنة بالفرن ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو على وجبة العشاء، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث لا غنى عنها، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة جداً، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل ولا تعد بحاجة إلى شرائها من الخارج، كما يمكنكم تجربة فطائر بالجبن العكاوي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الجبنة بالفرن بألذ الوصفات.

مكونات فطائر الجبنة بالفرن

تتكون فطائر الجبنة بالفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وقوامها الهش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

كوب زيت.

300 جم جبن كريمي.

كوب من الحليب البارد.

كوب من الماء البارد.

باكيت بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

8 أكواب من الدقيق.

مقادير الحشو

جبنة بيضاء.

مقادير الوجه

2 صفار بيض.

سمسم.

حبة البركة

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر الجبنة بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الخميرة البيرة والسكر والحليب، ثم نقلبهم جيداً

ثم نضيف الماء البارد والملح والزيت والجبن كريمي، ثم نقلبهم جيداً.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة تقريباً.

ثم ندهن اليد بالزيت ونعجنها مرة ثانية بعد الاختمار، ثم نقسم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم، ثم نغطيهم بفوطة مطبخ.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

بعد ذلك نفرد كل كرة باليد، ثم نضع في طرفها الجبنة، ثم نلفها رول، ونضعها في الصينية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نغطي الصينية ونترك الفطائر تختمر مرة ثانية لمدة 15 دقيقة.

ثم ندهن الفطائر بعد الاختمار بصفار البيض، ثم نرش عليها سمسم وحبة البركة.