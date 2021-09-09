المعجزة الربانية كريم القرنفل والفازلين الرهيب لتعطير وتبييض الجسم ومناطق الحساسة

كريم القرنفل والفازلين ، من أهم مستحضرات العناية بالبشرة التي تبحث عنها الكثير من السيدات، فهو يجعل المناطق الحساسة بيضاء وناعم، وتفوح منها رائحة عطرية جميلة، كما يعمل على إزالة الروائح الكريهة والإفرازات المزعجة، التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات والفتيات، وهو كريم رائع يتكون من مكونات طبيعة لا تلحق إي ضرر بالبشرة، بل على العكس يجعلها صافية وخالية من الاسمرار والترهلات الجلدية، كما يستخدم تحت الإبط لإزالة رائحة العرق وتفتيح الإبط بشكل سريع ومن أول استعمال، كما يعمل على تجديد خلايا الجلد مما يجعل البشرة أكثر مرونة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم القرنفل والفازلين الرهيب لتبييض البشرة ومناطق الحساسة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم القرنفل والفازلين الرهيب مكونات كريم القرنفل والفازلين الرهيب توجد عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة من القرنفل الطحون. ملعقتين من الفازلين الطبي. مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من النشا. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ماء ورد حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل والفازلين الرهيب لتبييض البشرة في ثلاث أيام وهى كالتالي:- نحضر علبة متوسطة الحجم ونضع بها الفازلين، والنشا، والبيكنج يودر، والقرنفل ونقلبهم مع بعض حتى تتفاعل المكونات مع بعضها وتصبح مثل الكريم.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونقلب حتى يعطينا القوام المناسب، يمكن إضافة بعض القطرات من ماء الورد حتى تساعد على منح البشرة الانتعاش.

ثم نضع الكريم في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى نجعل القوام مثل الكريم تماماً. طريقة استخدام كريم القرنفل والفازلين سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي يجب القيام بها حتى نحصل على جسم ناصع البياض وهى كما يلي:- نقوم بأخذ دوش سريع من الماء الفاتر، نقوم بتنشيف الجسم جيداً من الماء. ثم ندهن الجسم بماء الورد حتى تتفتح المسام وتستقبل الكريم بشكل أفضل. نقوم بدهن الجسم والمناطق الحساسة بالكريم مرتين يومياً حتى نحصل على أفضل النتائج. يفضل ترك الكريم على البشرة لمدة طويلة حتى نحصل على نتائج مبهرة. المداومة على استعمال هذا الكريم لمدة شهر على الأقل. الوسوم

كريم القرنفل والفازلين ، من أهم مستحضرات العناية بالبشرة التي تبحث عنها الكثير من السيدات، فهو يجعل المناطق الحساسة بيضاء وناعم، وتفوح منها رائحة عطرية جميلة، كما يعمل على إزالة الروائح الكريهة والإفرازات المزعجة، التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات والفتيات، وهو كريم رائع يتكون من مكونات طبيعة لا تلحق إي ضرر بالبشرة، بل على العكس يجعلها صافية وخالية من الاسمرار والترهلات الجلدية، كما يستخدم تحت الإبط لإزالة رائحة العرق وتفتيح الإبط بشكل سريع ومن أول استعمال، كما يعمل على تجديد خلايا الجلد مما يجعل البشرة أكثر مرونة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم القرنفل والفازلين الرهيب لتبييض البشرة ومناطق الحساسة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم القرنفل والفازلين الرهيب مكونات كريم القرنفل والفازلين الرهيب توجد عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة من القرنفل الطحون. ملعقتين من الفازلين الطبي. مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من النشا. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ماء ورد حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل والفازلين الرهيب لتبييض البشرة في ثلاث أيام وهى كالتالي:- نحضر علبة متوسطة الحجم ونضع بها الفازلين، والنشا، والبيكنج يودر، والقرنفل ونقلبهم مع بعض حتى تتفاعل المكونات مع بعضها وتصبح مثل الكريم.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونقلب حتى يعطينا القوام المناسب، يمكن إضافة بعض القطرات من ماء الورد حتى تساعد على منح البشرة الانتعاش.

ثم نضع الكريم في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى نجعل القوام مثل الكريم تماماً. طريقة استخدام كريم القرنفل والفازلين سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي يجب القيام بها حتى نحصل على جسم ناصع البياض وهى كما يلي:- نقوم بأخذ دوش سريع من الماء الفاتر، نقوم بتنشيف الجسم جيداً من الماء. ثم ندهن الجسم بماء الورد حتى تتفتح المسام وتستقبل الكريم بشكل أفضل. نقوم بدهن الجسم والمناطق الحساسة بالكريم مرتين يومياً حتى نحصل على أفضل النتائج. يفضل ترك الكريم على البشرة لمدة طويلة حتى نحصل على نتائج مبهرة. المداومة على استعمال هذا الكريم لمدة شهر على الأقل.

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