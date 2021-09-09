كرات السينابون أو السينابون بايتس بطريقة سهلة في البيت

كرات السينابون أو كما يطلق عليها السينابون بايتس من أنواع الحلويات التي اكتسبت شهرة واسعة في فترة زمنية قصيرة، وأصبحت تقدم في الكافيهات ومحلات الحلويات خاصةً تلك المتخصصة في عمل السينابون بأشكاله المختلفة، وعلى عكس ما قد تظن فإنها وصفة يمكن تحضيرها في البيت بطريقة مبسطة سأشرحها لكم. مقادير كرات السينابون كوب من الحليب السائل الدافئ أو ما يعادل 240 مل.

1/3 كوب من السكر الأبيض أي ما وزنه 70 جرام.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية.

4 كوب من الدقيق المتعدد الاستخدامات أو مقدار 560 جرام بالميزان.

رشة من الملح.

عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

1/3 كوب زبدة سائلة أو بدرجة حرارة الغرفة.

زيت قلي. مكونات التزيين سنذكر عدة طرق للتزيين منها الطريقة التقليدية بالقرفة.

سكر أبيض.

قرفة مطحونة.

شوكولاتة غامقة. طريقة عمل كرات السينابون تذاب الخميرة مع السكر في الحليب الدافئ كي تتفاعل وتترك جانبًا.

في العجانة أو وعاء غائر نضع الدقيق والسكر والزبدة وخليط الخميرة والحليب بعدما كون فقاعات على السطح.

يتم ضرب البيض بالشوكة ثم يضاف لخليط عجينة كرات السينابون ونعجنها جيدًا في العجانة لفترة كافية.

تجمع العجين على شكل كرة كبيرة وتوضع في إناء وتغطى وتترك لتختمر ويفضل أن توضع في مكان دافئ.

بعد الاختمار نأخذ العجينة ونفردها بسمك متوسط ونقوم بتقطيعها باستخدام أي أداة على شكل كرات صغيرة.

أو يمكن تشكيلها على شكل كرات صغيرة مباشرة باليد.

توضع الكرات في صينية مرشوشة برشة من الدقيق وتغطى وتترك لترتاح حوالي نصف ساعة.

توضع كمية غزيرة من الزيت في إناء على النار وعندما يصل لحرارة متوسطة نضع فيه كرات السينابون.

بعد حصولها على اللون المطلوب وهو الذهبي تخرج من الزيت وتصفى منه جيدًا قبا أن نبدأ بالتزيين.

نخلط كمية من السكر مع كمية من القرفة في طبق صغير غائر وبعدما تبرد السينابون بايتس قليلًا توضع في خليط السكر والقرفة حتى تغلف كل كرة بهذا الخليط.

أو لمن يفضلون الشوكولاتة تذاب كمية من الشوكولاتة الغامقة مع ملعقة من الزيت وتسكب فوق كرات السينابون. الوسوم

كرات السينابون أو كما يطلق عليها السينابون بايتس من أنواع الحلويات التي اكتسبت شهرة واسعة في فترة زمنية قصيرة، وأصبحت تقدم في الكافيهات ومحلات الحلويات خاصةً تلك المتخصصة في عمل السينابون بأشكاله المختلفة، وعلى عكس ما قد تظن فإنها وصفة يمكن تحضيرها في البيت بطريقة مبسطة سأشرحها لكم. مقادير كرات السينابون كوب من الحليب السائل الدافئ أو ما يعادل 240 مل.

1/3 كوب من السكر الأبيض أي ما وزنه 70 جرام.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية.

4 كوب من الدقيق المتعدد الاستخدامات أو مقدار 560 جرام بالميزان.

رشة من الملح.

عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

1/3 كوب زبدة سائلة أو بدرجة حرارة الغرفة.

زيت قلي. مكونات التزيين سنذكر عدة طرق للتزيين منها الطريقة التقليدية بالقرفة.

سكر أبيض.

قرفة مطحونة.

شوكولاتة غامقة. طريقة عمل كرات السينابون تذاب الخميرة مع السكر في الحليب الدافئ كي تتفاعل وتترك جانبًا.

في العجانة أو وعاء غائر نضع الدقيق والسكر والزبدة وخليط الخميرة والحليب بعدما كون فقاعات على السطح.

يتم ضرب البيض بالشوكة ثم يضاف لخليط عجينة كرات السينابون ونعجنها جيدًا في العجانة لفترة كافية.

تجمع العجين على شكل كرة كبيرة وتوضع في إناء وتغطى وتترك لتختمر ويفضل أن توضع في مكان دافئ.

بعد الاختمار نأخذ العجينة ونفردها بسمك متوسط ونقوم بتقطيعها باستخدام أي أداة على شكل كرات صغيرة.

أو يمكن تشكيلها على شكل كرات صغيرة مباشرة باليد.

توضع الكرات في صينية مرشوشة برشة من الدقيق وتغطى وتترك لترتاح حوالي نصف ساعة.

توضع كمية غزيرة من الزيت في إناء على النار وعندما يصل لحرارة متوسطة نضع فيه كرات السينابون.

بعد حصولها على اللون المطلوب وهو الذهبي تخرج من الزيت وتصفى منه جيدًا قبا أن نبدأ بالتزيين.

نخلط كمية من السكر مع كمية من القرفة في طبق صغير غائر وبعدما تبرد السينابون بايتس قليلًا توضع في خليط السكر والقرفة حتى تغلف كل كرة بهذا الخليط.

أو لمن يفضلون الشوكولاتة تذاب كمية من الشوكولاتة الغامقة مع ملعقة من الزيت وتسكب فوق كرات السينابون.

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