 كريم الكركم والفازلين السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يحتوي كريم الكركم والفازلين علي العديد من الفوائد والخصائص التي تغذي البشرة وتحميها من العوامل التي تؤثر عليها، والتي نتعرض لها بشكل يومي من الأتربة وأشعة الشمس والجفاف والتشقق بسبب الجو، ويعد هذا الكريم من الكريمات الطبيعية التي عمل علي محاربة التجاعيد وعلامات تقدم العمر، كل هذه الخصائص ترجع إلي مكوناته الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة وتعمل علي ترطيبها بشكل كبير جداً ، ومن مميزات هذا الكريم أنه يتم تحضيره داخل المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة من حيث السعر، يمنح الكريم البشرة نعومة وترطيب ويقلل من نمو الشعر بالوجه كما أنه يساعد بشكل كبير في تفتيح البشرة وإزالة البقع والاسمرار، ويمكن بكل سهولة عمل مجموعة من الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها للبشرة مثل كريم البقدونس وماء الورد وكريم الكركم السحري وكريم زبدة الشيا المرطب وغيره من الكريمات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الكركم والفازلين السحري في تفتيح البشرة والقضاء علي التجاعيد.

مكونات عمل كريم الكركم والفازلين

يتكون الكريم من مكونات سهلة جداً وغير مكلفة تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتحمل العديد من الخصائص والمكونات هي كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الكركم.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الكركم والفازلين بخطوات سهلة تمنح البشرة نعومة وصفاء والخطوات هي كما يلي:-

نحضر طبق متوسط الحجم ونضع به ملعقتين من الفازلين، ثم نضع الطبق الذي يحتوي علي الفازلين في طبق أكبر منه به ماء ساخن، ونقلب الفازلين بملعقة خشبية حتي يذوب تماما. ثم نقوم بإضافة الكركم إليه ونقلب سريع قبل أن يجمد الفازلين ثم نضيف زيت الزيتون. تقلب المكونات جيداً، حتي تتجانس تماماً وتختلط مع بعضها البعض.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم بطريقة سهلة جداً هي كما يلي:-