صبغ الشعر بالكركم باللون الذهبي في المنزل دون الذهاب لصالون التجميل

ترغب عدد كبير من الفتيات في التمتع بشعر ذهبي اللون والذي يضيف لهن جمال وجاذبية من نوع خاص، وفي نفس الوقت يشعر البعض منهن بالخوف والقلق من كثرة استخدام كريمات ومواد صبغ الشعر، التي تحتوي على كمية كبيرة جداً من المواد الكيميائية الضارة بصحة وجمال الشعر، ولحل هذه المعادلة الصعبة وهي الحصول على شعر ذهبي اللون دون استخدام صبغات الشعر الضارة عليكم بتجربة استخدام الكركم للتمتع بشعر أشقر جذاب ومميز، دون الذهاب لصالون التجميل وصرف أسعار باهظة الثمن.

صبغ الشعر بالكركم باللون الذهبي

صبغ الشعر من أحد الوسائل الجمالية لإبراز إطلاله وأنوثة المرأة، وخاصة الشعر الأشقر الذي يتناسب أكثر مع صاحبات البشرة الفاتحة، ويعتبر مسحوق الكركم من أفضل المواد العشبية الذي يقوم بهذه المهمة، لذلك سوف نتناول معكم طريقة عمل صبغة الشعر باستخدام الكركم للحصول على لون ذهبي قوي وجذاب.

مكونات صبغة الكركم

كوبان من الماء المغلي.

ربع كوب من بودرة الكركم الطازج.

طريقة عمل صبغة الكركم

وضع الماء المغلي في وعاء كبير على النار.

إضافة مسحوق الكركم إلى الماء مع التقليب المستمر حتى تمام الذوبان.

رفع ماء الكركم عن النار وتركها حتى أن تبرد تماماً.

وضع ماء الكركم في داخل زجاجة شامبو قديمة قابلة للضغط.

وضع فوطة قطنية تحت الشعر من الخلف.

ارتداء قفازات مطاطية حتى لا تتأثر اليدين بصبغة الكركم.

القيام بتوزيع الصبغة على كافة أجزاء الشعر.

ترك الصبغة على الشعر لمدة نصف ساعة كاملة.

تشطيف الشعر من آثار الصبغة بالماء والبلسم جيداً.

تجفيف الشعر بواسطة منشفة حمام قطنية ثم دهن القليل من زيت جوز الهند.

ملحوظة: في حال الرغبة بتفتيح اللون أكثر لابد من زيادة كمية الماء، ومن الضروري عدم ترك الكركم على الشعر لأكثر من نصف ساعة.

فوائد الكركم للشعر

يتمتع الكركم بالعديد من الفوائد الجمالية للشعر، مع العلم أنه واحد من أفضل العلاجات المنزلية للكثير من من مشاكل الشعر، ومن أبرز تلك الفوائد: