طريقة عمل كفتة البطاطس المغذية بطريقة جديدة جذابة والتعرف على مكوناتها

تعتبر كفتة البطاطس من الوجبات الغير مكلفة التي تتوفر مكوناتها في كل منزل، وهي أيضاً من الوجبات المغذية المفيدة جداً للأطفال الصغار وغير الأطفال حيث أنها تساعد في بناء الجسم بطريقة سليمة مضمونة، وطريقة إعدادها تتم في أي وقت ممكن لدينا ويتم تناولها مع جميع الوجبات وخاصة وجبة الإفطار والعشاء لأنها وجبة خفيفة وشيقة، وتتكون من الخضروات المتعددة اللازمة للجسم مثل الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل كفتة البطاطس وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل كفتة البطاطس المغذية

تعتبر مكونات عمل كفتة البطاطس من المكونات السهلة المتوفرة في كل منزل ولا تتطلب إلى الكثير من المكونات سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

٤ حبات متوسطة الحجم من البطاطس.

٢ فص من الثوم المفروم.

٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

حبة واحدة من البصل مفرومة.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

رشة من الكمون.

مكونات للتغطية

بقسماط.

بيضة.

دقيق.

طريقة تحضير الكفتة

هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير هذه الكفتة البسيطة التي في إمكانيات الجميع وهي كما يلي: