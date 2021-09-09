طريقة عمل كفتة البطاطس المغذية بطريقة جديدة جذابة والتعرف على مكوناتها

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تعتبر كفتة البطاطس من الوجبات الغير مكلفة التي تتوفر مكوناتها في كل منزل، وهي أيضاً من الوجبات المغذية المفيدة جداً للأطفال الصغار وغير الأطفال حيث أنها تساعد في بناء الجسم بطريقة سليمة مضمونة، وطريقة إعدادها تتم في أي وقت ممكن لدينا ويتم تناولها مع جميع الوجبات وخاصة وجبة الإفطار والعشاء لأنها وجبة خفيفة وشيقة، وتتكون من الخضروات المتعددة اللازمة للجسم مثل الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل كفتة البطاطس وطريقة تحضيرها.مكونات عمل كفتة البطاطس المغذية
تعتبر مكونات عمل كفتة البطاطس من المكونات السهلة المتوفرة في كل منزل ولا تتطلب إلى الكثير من المكونات سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- ٤ حبات متوسطة الحجم من البطاطس.
- ٢ فص من الثوم المفروم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- حبة واحدة من البصل مفرومة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- ٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- رشة من الكمون.
مكونات للتغطية
- بقسماط.
- بيضة.
- دقيق.
هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير هذه الكفتة البسيطة التي في إمكانيات الجميع وهي كما يلي:
- نحضر إناء ونضع به حبات البطاطس ونغسلها جيداً، ثم نقوم بسلقها ونضع قليل من الملح والزيت والفلفل الأسود عليهم.
- بعد أن يتم السلق نتركها قليلاً حتى تبرد ثم نقوم بتقشيرها وسلقها.
- ثم نقوم بوضع البصل المفروم والثوم المفروم في مقلاة وعليهم ملعقة من الزبدة ونشوحهم مع بعض حتى يأخذ البصل اللون الذهبي البراق.
- نضع خليط البصل والثوم على البطاطس المهروسة مع اضافة البهارات المختلفة من ملح وفلفل وكمون وكزبرة مطحونة والبقدونس والكزبرة والشبت المفروم.
- نخلط جميع المكونات مع بعض جيداً ثم نشكلها على شكل كرات متوسطة الحجم.
- بعد ذلك نضعها في الدقيق ثم البيض المخفوق ثم البقسماط ونتركها حتى تجف قليلاً.
- نضع كمية من الزيت غزيرة ونتركها حتى تسخن ثم نضع بها الكرات حتى تحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل.
الوسوم
تعتبر كفتة البطاطس من الوجبات الغير مكلفة التي تتوفر مكوناتها في كل منزل، وهي أيضاً من الوجبات المغذية المفيدة جداً للأطفال الصغار وغير الأطفال حيث أنها تساعد في بناء الجسم بطريقة سليمة مضمونة، وطريقة إعدادها تتم في أي وقت ممكن لدينا ويتم تناولها مع جميع الوجبات وخاصة وجبة الإفطار والعشاء لأنها وجبة خفيفة وشيقة، وتتكون من الخضروات المتعددة اللازمة للجسم مثل الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل كفتة البطاطس وطريقة تحضيرها.مكونات عمل كفتة البطاطس المغذية
تعتبر مكونات عمل كفتة البطاطس من المكونات السهلة المتوفرة في كل منزل ولا تتطلب إلى الكثير من المكونات سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- ٤ حبات متوسطة الحجم من البطاطس.
- ٢ فص من الثوم المفروم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- حبة واحدة من البصل مفرومة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- ٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- رشة من الكمون.
مكونات للتغطية
- بقسماط.
- بيضة.
- دقيق.
هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير هذه الكفتة البسيطة التي في إمكانيات الجميع وهي كما يلي:
- نحضر إناء ونضع به حبات البطاطس ونغسلها جيداً، ثم نقوم بسلقها ونضع قليل من الملح والزيت والفلفل الأسود عليهم.
- بعد أن يتم السلق نتركها قليلاً حتى تبرد ثم نقوم بتقشيرها وسلقها.
- ثم نقوم بوضع البصل المفروم والثوم المفروم في مقلاة وعليهم ملعقة من الزبدة ونشوحهم مع بعض حتى يأخذ البصل اللون الذهبي البراق.
- نضع خليط البصل والثوم على البطاطس المهروسة مع اضافة البهارات المختلفة من ملح وفلفل وكمون وكزبرة مطحونة والبقدونس والكزبرة والشبت المفروم.
- نخلط جميع المكونات مع بعض جيداً ثم نشكلها على شكل كرات متوسطة الحجم.
- بعد ذلك نضعها في الدقيق ثم البيض المخفوق ثم البقسماط ونتركها حتى تجف قليلاً.
- نضع كمية من الزيت غزيرة ونتركها حتى تسخن ثم نضع بها الكرات حتى تحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل.
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