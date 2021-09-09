أسرع طريقة لتبييض الأسنان في دقائق بمكونات منزلية بسيطة

أفضل طريقة لتبييض الأسنان في المنزل، يعتبر بياض الأسنان هو سر جمال الابتسامة لدى الرجال والنساء وكذلك الأطفال حيث يهتم العديد من الأشخاص إلى محاولة تبييض الأسنان بمكونات طبيعية وأمنة، للتخلص من اللون الأصفر الموجود على الأسنان دون الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب حيث يوجد العديد من الطرق التي تساعد على تبييض الأسنان مثل أشعة الليزر ومعجون أسنان يحتوي على بعض الخصائص التي تعمل على تبيضها، ولكن من خلال مقال اليوم سوف نتعرف على طريقة تبيض الاسنان في المنزل بمكونات طبيعية وأمنة.

قشر الموز، يساعد الموز على تبييض الأسنان خاصة أنه يحتوي على مواد طبيعية وآمنة تعمل على التخلص من اللون الداكن الموجود على الأسنان أو الاصفرار، وذلك من خلال تنظيف الأسنان بالطبقة الداخلية الخاصة بقشر الموز وتترك بعد ذلك الأسنان لمدة عشر دقائق ثم يتم تنظيفها بفرشة الأسنان بدون إضافة معجون لمدة ثلاث دقائق ويتم استخدامها بشكل يومي لمدة 15 يوم على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

يمكن استخدام الليمون لتبييض الأسنان خاصة أنه يحتوي على بعض المواد القوية والفعالة التي تعمل على تبييض الأسنان، حيث يتم تجهيز الليمون وبيكربونات الصوديوم مع عصير الليمون الطازج وتخلط المكونات مع بعضها ثم يتم تنظيف الأسنان لمدة دقيقتين ويتم شطفها بالماء.

يمكن تبييض الأسنان عن طريق إستخدام قشر الليمون أو قشر البرتقال من خلاله فركها لمدة دقيقتين في الصباح والمساء لمدة أسبوعين أو أكثر من الحصول على أفضل النتائج.

خل التفاح يساعد بشكل فعال على التخلص من البقع الداكنة الموجودة على الأسنان بالإضافة إلى أنه يعمل على إزالة الاصفرار حتى يجعل الأسنان بيضاء وجميلة، ولكن يجب عند استخدامه لتبييض الأسنان يجب تخفيفه بالماء والمضمضة به مرتين أو ثلاثة أسبوعين للتخلص من اصفرار الأسنان.

ولكن ينبغي أولا الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة أو التقليل منها وتجنب المشروبات الغازية وتنظيف الأسنان في الصباح والمساء بالمعجون، وتناول كميات كافية من الماء تصل إلى 8 أكواب في اليوم ليتم تحسين وظائف الغدد وإفراز اللعاب.