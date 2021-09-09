بملعقة كركديه اصبغي شعرك باللون الأحمر الجرئ في المنزل لشعر احمر طبيعي جذاب

الشعر الأحمر المصبوغ هو موضة هذه الأيام فترغب الكثير من النساء وبالأخص المتزوجات كسر الروتين وتغير لون شعرهن، فتقوم بالذهاب إلى صالونات التجمل من اجل ذلك ولكن في بعض الأحيان يكون باهظ الثمن، ويوجد طرق طبيعية وبمكونات طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر الجريء، وسوف نتعرف على طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بمكون طبيعي، فتابعونا.

الكركدية من المشروبات التي يتم تناولها ساخن أو بارد، ولكن اليوم سوف نستخدمه في صبغ الشعر باللون الأحمر الجريء، فهذه الوصفة مضمونة وتم تجريبها من قِبل بعض النساء وحصلن على نتائج مرضية كما يرغبون، ولك عزيزتي الوصفة بالتفصيل:

المكونات

7 ملاعق كبيرة الحجم من مغلي الكركدية الساخن.

كمية من الفازلين الطبي.

5 ملاعق كبيرة من الزيت الزيتون.

3 ملاعق من زيت جوز الهند الخام.

في البداية يتم إذابة زيت جوز الهند على حمام مائي حتى يسيح تمامًا. بعد ذلك يتم رفعه من على حمام بخار الماء وتركه يبرد لعدة لحظات. يتم إضافة زيت الزيتون والكركدية إلى زيت جوز الهند بعد أن يبرد قليلًا. يتم ترك الخليط لمدة 10 دقائق في الثلاجة.