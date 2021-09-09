بملعقة كركديه اصبغي شعرك باللون الأحمر الجرئ في المنزل لشعر احمر طبيعي جذاب

الشعر الأحمر المصبوغ هو موضة هذه الأيام فترغب الكثير من النساء وبالأخص المتزوجات كسر الروتين وتغير لون شعرهن، فتقوم بالذهاب إلى صالونات التجمل من اجل ذلك ولكن في بعض الأحيان يكون باهظ الثمن، ويوجد طرق طبيعية وبمكونات طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر الجريء، وسوف نتعرف على طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بمكون طبيعي، فتابعونا.طريقة صبغ الشعر بالكركدية
الكركدية من المشروبات التي يتم تناولها ساخن أو بارد، ولكن اليوم سوف نستخدمه في صبغ الشعر باللون الأحمر الجريء، فهذه الوصفة مضمونة وتم تجريبها من قِبل بعض النساء وحصلن على نتائج مرضية كما يرغبون، ولك عزيزتي الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- 7 ملاعق كبيرة الحجم من مغلي الكركدية الساخن.
- كمية من الفازلين الطبي.
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت الزيتون.
- 3 ملاعق من زيت جوز الهند الخام.
- في البداية يتم إذابة زيت جوز الهند على حمام مائي حتى يسيح تمامًا.
- بعد ذلك يتم رفعه من على حمام بخار الماء وتركه يبرد لعدة لحظات.
- يتم إضافة زيت الزيتون والكركدية إلى زيت جوز الهند بعد أن يبرد قليلًا.
- يتم ترك الخليط لمدة 10 دقائق في الثلاجة.
- في البداية يتم غسل الشعر بالشامبو والماء البارد، وذلك لضمان نظافة خصلات الشعر.
- يتم تنشيف الشعر وتقسيمه إلى أجزاء متناسبة.
- يتم وضع الفازلين الطبي على فروة الرأس، وذلك لضمان عدم وصول الصبغة لفروة الرأس.
- يتم ارتداء القفازات واخذ كمية من الخليط ووضعها على جميع خصلات الشعر خصلة خصلة.
- بعد الانتهاء من توزيع الصبغة على خصلات الشعر يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك، وذلك لمنع دخول الهواء ونجاح الصبغة.
- يتم ترك الشعر مُغطي لمدة 4 ساعات على الأقل.
- بعد مرور المدة يتم غسل الشعر بالماء الفاتر المضاف له ملعقتين من خل التفاح الطبيعي، وبدون استخدام الشامبو.
- يتم تنشيف الشعر كويس بفوطة نظيفة.
- يتم تطبيق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، مع مراعاة عدم استخدام الشامبو وذلك لعدم إزالة اللون من على الشعر.
- في غضون 3 شهور سوف تحصلين على اللون المناسب وبدون أي أضرار على شعرك.
الوسوم
الشعر الأحمر المصبوغ هو موضة هذه الأيام فترغب الكثير من النساء وبالأخص المتزوجات كسر الروتين وتغير لون شعرهن، فتقوم بالذهاب إلى صالونات التجمل من اجل ذلك ولكن في بعض الأحيان يكون باهظ الثمن، ويوجد طرق طبيعية وبمكونات طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر الجريء، وسوف نتعرف على طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بمكون طبيعي، فتابعونا.طريقة صبغ الشعر بالكركدية
الكركدية من المشروبات التي يتم تناولها ساخن أو بارد، ولكن اليوم سوف نستخدمه في صبغ الشعر باللون الأحمر الجريء، فهذه الوصفة مضمونة وتم تجريبها من قِبل بعض النساء وحصلن على نتائج مرضية كما يرغبون، ولك عزيزتي الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- 7 ملاعق كبيرة الحجم من مغلي الكركدية الساخن.
- كمية من الفازلين الطبي.
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت الزيتون.
- 3 ملاعق من زيت جوز الهند الخام.
- في البداية يتم إذابة زيت جوز الهند على حمام مائي حتى يسيح تمامًا.
- بعد ذلك يتم رفعه من على حمام بخار الماء وتركه يبرد لعدة لحظات.
- يتم إضافة زيت الزيتون والكركدية إلى زيت جوز الهند بعد أن يبرد قليلًا.
- يتم ترك الخليط لمدة 10 دقائق في الثلاجة.
- في البداية يتم غسل الشعر بالشامبو والماء البارد، وذلك لضمان نظافة خصلات الشعر.
- يتم تنشيف الشعر وتقسيمه إلى أجزاء متناسبة.
- يتم وضع الفازلين الطبي على فروة الرأس، وذلك لضمان عدم وصول الصبغة لفروة الرأس.
- يتم ارتداء القفازات واخذ كمية من الخليط ووضعها على جميع خصلات الشعر خصلة خصلة.
- بعد الانتهاء من توزيع الصبغة على خصلات الشعر يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك، وذلك لمنع دخول الهواء ونجاح الصبغة.
- يتم ترك الشعر مُغطي لمدة 4 ساعات على الأقل.
- بعد مرور المدة يتم غسل الشعر بالماء الفاتر المضاف له ملعقتين من خل التفاح الطبيعي، وبدون استخدام الشامبو.
- يتم تنشيف الشعر كويس بفوطة نظيفة.
- يتم تطبيق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، مع مراعاة عدم استخدام الشامبو وذلك لعدم إزالة اللون من على الشعر.
- في غضون 3 شهور سوف تحصلين على اللون المناسب وبدون أي أضرار على شعرك.
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