طريقة عمل صيادية السمك السعودية رز الصيادية الحجازية البني على أصولها

طريقة عمل صيادية السمك السعودية حيث أن السمك من الأطباق المفضلة لدى كثير من الناس، يمكن أن يكون مقلي، مشوي، مطبوخ مع الخضار أو الأرز، ويتم تقديمه مع السلطات مثل الطحينة أو صلصة التارتار، فأن السمك يحتوي على اليود وله قيمة غذائية كبيرة، بالإضافة إلى الفوسفور والبروتين، ولذلك الأطباء ينصحون بتناول السمك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في هذا المقال سوف نتعرف على أفضل طريقة لعمل صيادية السمك. طريقة عمل صيادية السمك السعودية طريقة عمل صيادية السمك السعودية مكونات سهلة لتحضير الصيادية الحجازية على أصولها، وذلك بتحضير المكونات التالية: 2 قطعة من سمك الهامور (يمكن الزيادة على حسب الرغبة).

كوب و½ أرز بسمتي.

2 حبة من البصل متوسطة ​​الحجم.

3 فص من الثوم.

1 عود من القرفة.

5 ورقات من الغار.

1 معلقة من الملح صغيرة.

10 معلقة من الزيت العادي. مكونات تتبيلة صيادية السمك ملعقة و½ من بهارات المتنوع.

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة.

ربع ملعقة كمون صغيرة. مكونات الصلصة 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

وملعقة و ½ دقيق.

مع ربع ملعقة من الكمون الصغيرة.

ووضع ملعقة كبيرة بهارات متنوع.

1 ملعقة قرفة صغيرة. طريقة عمل صيادية السمك على أصولها

يتم وضع الزيت النباتي في المقلاة على الموقد.

ثم يتم تقطيع البصل ونضعه إلى الزيت النباتي.

ويتم تقليب البصل وإضافة القرفة والهيل وورق الغار.

ثم إضافة الماء واترك المكونات تغلي.

يتم تتبيل تبلي السمك بالكمون والكزبرة المجففة والبهارات.

إضافة القليل من الزيت النباتي إلى المقلاة على الموقد، ويُضاف السمك ويُضاف الثوم.

وبعد ذلك يقلى السمك ويصفى المرق من البهارات ويضاف كوب مرق.

يترك المرق والسمك يطهى لمدة 5 دقائق.

ثم نخرج السمك من الماء ونضع كوبين من ماء السمك في مقلاة فوق النار.

ونبدأ في غسل الأرز ونضيفه ونتركه يغلي، ونضع القدر على نار هادئة حتى ينضج ونضع السمك عليه ونتركه لمدة 5 دقائق.

نحضر الصلصة ونضع القرفة والبهارات المختلطة ونضيف الزبدة حتى تذوب.

مع إضافة الطحين ونتركه لبعض الوقت ثم إضافة كوب من مرقة السمك.

ويقشر البصل ويقطع إلى حلقات ويضاف 10 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.، ثم إضافته ويترك يحمر ويتم رفعه من على النار.

بعد ذلك يقلي الصنوبر مع قليل من الزيت ويوضع جانبا.

ثم صب الصيادية ورش الصنوبر على وجه الصينة، ورش البصل المقلي ويتم تقديمه. الوسوم

طريقة عمل صيادية السمك السعودية حيث أن السمك من الأطباق المفضلة لدى كثير من الناس، يمكن أن يكون مقلي، مشوي، مطبوخ مع الخضار أو الأرز، ويتم تقديمه مع السلطات مثل الطحينة أو صلصة التارتار، فأن السمك يحتوي على اليود وله قيمة غذائية كبيرة، بالإضافة إلى الفوسفور والبروتين، ولذلك الأطباء ينصحون بتناول السمك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في هذا المقال سوف نتعرف على أفضل طريقة لعمل صيادية السمك. طريقة عمل صيادية السمك السعودية طريقة عمل صيادية السمك السعودية مكونات سهلة لتحضير الصيادية الحجازية على أصولها، وذلك بتحضير المكونات التالية: 2 قطعة من سمك الهامور (يمكن الزيادة على حسب الرغبة).

كوب و½ أرز بسمتي.

2 حبة من البصل متوسطة ​​الحجم.

3 فص من الثوم.

1 عود من القرفة.

5 ورقات من الغار.

1 معلقة من الملح صغيرة.

10 معلقة من الزيت العادي. مكونات تتبيلة صيادية السمك ملعقة و½ من بهارات المتنوع.

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة.

ربع ملعقة كمون صغيرة. مكونات الصلصة 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

وملعقة و ½ دقيق.

مع ربع ملعقة من الكمون الصغيرة.

ووضع ملعقة كبيرة بهارات متنوع.

1 ملعقة قرفة صغيرة. طريقة عمل صيادية السمك على أصولها

يتم وضع الزيت النباتي في المقلاة على الموقد.

ثم يتم تقطيع البصل ونضعه إلى الزيت النباتي.

ويتم تقليب البصل وإضافة القرفة والهيل وورق الغار.

ثم إضافة الماء واترك المكونات تغلي.

يتم تتبيل تبلي السمك بالكمون والكزبرة المجففة والبهارات.

إضافة القليل من الزيت النباتي إلى المقلاة على الموقد، ويُضاف السمك ويُضاف الثوم.

وبعد ذلك يقلى السمك ويصفى المرق من البهارات ويضاف كوب مرق.

يترك المرق والسمك يطهى لمدة 5 دقائق.

ثم نخرج السمك من الماء ونضع كوبين من ماء السمك في مقلاة فوق النار.

ونبدأ في غسل الأرز ونضيفه ونتركه يغلي، ونضع القدر على نار هادئة حتى ينضج ونضع السمك عليه ونتركه لمدة 5 دقائق.

نحضر الصلصة ونضع القرفة والبهارات المختلطة ونضيف الزبدة حتى تذوب.

مع إضافة الطحين ونتركه لبعض الوقت ثم إضافة كوب من مرقة السمك.

ويقشر البصل ويقطع إلى حلقات ويضاف 10 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.، ثم إضافته ويترك يحمر ويتم رفعه من على النار.

بعد ذلك يقلي الصنوبر مع قليل من الزيت ويوضع جانبا.

ثم صب الصيادية ورش الصنوبر على وجه الصينة، ورش البصل المقلي ويتم تقديمه.

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