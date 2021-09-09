طريقة عمل السمك المقلي بالدقة

يحب العديد من الأشخاص تجربة مختلف الأصناف من المأكولات البحرية وأنواع مختلفة من الأسماك بوصفات متنوعة وعلى الرغم من هذا يظل السمك المقلي بالدقة من ألذ الأطباق ومن أوروع الأصناف التي تقدم في المحلات ومطاعم المأكولات البحرية، تابعي معنا في هذا المقال فسنطلعك على أفضل طريقة يمكنك عمل هذا الطبق بها بنكهة لا مثيل لها.

السمك المقلي بالدقة

حضري السمك المقلي بطريقة بسيطة وبطعم كما يقدم في المحلات والمطاعم وقدميه لأسرتك ولضيوفك على مائدة الغداء

نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

حبة واحدة من الفلفل الرمي أخضر اللون.

عصير ليمونة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من بهارات السمك.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون ناعم.

ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

أربع سمكات بلطي كبيرة الحجم.

كوبان ونصف من الدقيق المطحون ناعم.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

كمية من الزيت النباتي الغزير للقلي

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

ضعي كلاص من الثوم المفروم وعصير الليمون والكزبرة والفلفل في الخلاط الكهربائي. أخلطي المواد معاً جيداً حتى تشكل خليط ناعم. ضعي الخليط في وعاء عميق وأضيفي إليه توابل السمك والكركم والكمون والزنجبيل. أضيفي نصف ملعقة صغيرة من البابريكا والخل وملعقة صغيرة من الملح إلى الخليط وقلبي أحضري السمك وقومي بتنظيفه من الداخل والخارج بالمقص. احرصي على غسله جيداً ونقعه في الماء للتخلص من أي دماء أو أي شوائب عالقة. قومي بتصفية السمك جيداً من الماء ثم تبليه بالخليط. احرصي على ان يغلف الخليط السمك من الداخل مع حشو السمك من الداخل بهذه التتبيلة. غطي السمك وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين حتى يتشرب التتبيلة. في وعاء ضعي الدقيق والبقسماط وأضيفي إليه باقي التوابل. اغمسي السمك في الخليط حتى يغلفه تماماً. قومي بقلي السمك في زيت غزير ساخن حتى ينضج.

خطوات تحضير السمك المقلي بالدقة: