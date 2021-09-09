تعرف علي أهم فوائد زيت بذور العنب وكيفية استخدامه للبشرة والشعر

زيت بذور العنب، له عدة استخدامات يجب التأكد أولا قبل الاستخدام معرفة هل يتوافق مع الغرض الذي اشتري لأجله، فبعض أنواع زيت بذور العنب مصنعة للاستهلاك البشري، وبعضها مصنع لأغراض تجميلية، كما يجب تخزين زيت بطريقة معينة حتى يمكن استخدامه بعد فترة.

الاهتمام بالبشرة والشعر، اهم ما يشغل كل سيدة فتاة ترغب وتحب أن تظل دائما في اجمل صورة وتعالج جميع المشاكل التي تظهر في بداية وبأقل تكلفة وخاصة أن مراكز التجميل تعرض حل لجميع مشاكل البشرة والشعر ولاكن بتكلفة مادية باهظة ويرغب الأمر لذهاب تكرار إلى تلك المراكز لحل المشكلة.

فوائد زيت بذور العنب

زيت بذور العنب هو واحد من الزيوت الطبيعية التي تستخدم في العناية بالبشرة، وذلك بسبب غناه بالعديد من المواد والعناصر المهمّة لتغذية البشرة والمحافظة على نضارتها، يستخدم في كثير من المسكات للبشرة ليجعل البشرة أكثر نعومة، يجعل البشرة أكثر نعومة، يساعد في توحيد لون البشرة؛ بسبب ما يحتويه من مضادات أكسدة قد تؤدي إلى توحيد لون البشرة عند استخدامه باستمرار على البشرة أو أخذه عن طريق الفم، ويمكن استخدامه على الوجه قبل النوم، فاهو يعمل على ترطيب الوجه، يساعد على أزاله الرؤوس ألسوده ، هو مناسب جدا للبشرات الدهنية و المختلطة ثانيا : يتكون الزيت ده من Linoleic acid و ده مشابه للزيوت الطبيعية الموجودة البشرة.

كما انه يوجد به العديد من العناصر الغذائية والمعادن المفيدة للجسم، مثل:

أحماض أوميجا-6 الدهنية وهى مفيدة لصحة القلب.

مضادات الأكسدة بالإضافة إلى فيتامين هـ.

حمض اللينوليك والذي يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وضغط الدم.