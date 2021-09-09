طريقة عمل الكوسا بالبشاميل اللذيذ اللحم المفروم أو الدجاج بشكل محترف

طريقة تحضير كوسا بالبشاميل، تعتبر كوسا بالبشاميل من المأكولات المفضلة عند الكثيرين، البشاميل بشكل عام من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثيرين بفضل مذاقها الجيد ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير كوسا بالبشاميل. مقادير تحضير كوسا بالبشاميل: عشر حبات من الكوسا.

ملعقة من زيت الزيتون.

بصلة مفرومة.

ربع كيلو من اللحم المفروم الناعم.

رشة من كلاً من الفلفل الأسود والقرفة.

حبة من الطماطم.

كأس من صلصة البشاميل.

ربع كأس من الجبنة المبشورة.

طريقة تحضير كوسا بالبشاميل: يتم تحضير كوسا بالبشاميل بطريقة سهلة وسريعة من خلال اتباع الخطوات الآتية: يتم تسخين زيت الزيتون في إناء على النار ثم يتم إضافة البصل ويتم تحريكه لحين أن يذبل. يتم إضافة اللحم وتحريكه جيداً وبعد ذلك يتم تغطية الخليط وتركه على النار لمدة خمسة دقائق أو لحين أن ينضج اللحم. القيام بإضافة البهارات ثم يتم رفع الخليط من على النار وتركه جانباً. يتم وضع نصف كمية البشاميل في الصينية الخاصة بالفرن وبعد ذلك يتم إضافة نصف كمية الكوسا. إضافة خليط اللحمة والطماطم ثم يتم الكمية الباقية من الكوسا. إضافة الكمية المتبقية من صلصة البشاميل ثم يتم توزيع الجبنة المبشورة على سطح الصينية. القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركه لمدة نصف ساعة. مقادير تحضير كوسا بالدجاج والبشاميل: كيلو من الكوسا المقطع.

أربع قطع من فيليه الدجاج.

بصلة مبروشة ناعمة.

أربعة فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من صلصلة الطماطم والخردل وزيت الذرة.

ملعقة صغيرة من كلاً من الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والكزبرة والكمون والبهارات السبعة.

ملعقتان من زيت الزيتون.

كأس من صلصة البشاميل.

نصف كأس من الجبنة المبشورة. طريقة التحضير: إزالة لب الكوسا باستخدام ملعقة ثم يتم وضعه في صينية مدهونة بالزيت. يتم تسخين الزيت في إناء ورفعه على النار ثم يتم إضافة البصل والثوم مع التقليب. يتم إضافة الدجاج مع باقي البهارات ويتم تحريك الخليط وتركه على نار هادئة. يتم إضافة خليط الطماطم والخردل ثم يتم تغطية الخليط ووضعه على النار. القيام برفع الخليط من على النار ويتم تركه على النار لحين أن يبرد. القيام بحشو الكوسا بملعقة من حشوة الدجاج والخردل. إضافة صلصة البشاميل إلى الكوسا ثم يتم توزيع الجنبة على وجه الصينية. يتم ترك الصينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة. مقادير تحضير كوسا بالبشاميل:يتم تحضير كوسا بالبشاميل بطريقة سهلة وسريعة من خلال اتباع الخطوات الآتية:مقادير تحضير كوسا بالدجاج والبشاميل:طريقة التحضير:

طريقة تحضير كوسا بالبشاميل، تعتبر كوسا بالبشاميل من المأكولات المفضلة عند الكثيرين، البشاميل بشكل عام من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثيرين بفضل مذاقها الجيد ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير كوسا بالبشاميل. مقادير تحضير كوسا بالبشاميل: عشر حبات من الكوسا.

ملعقة من زيت الزيتون.

بصلة مفرومة.

ربع كيلو من اللحم المفروم الناعم.

رشة من كلاً من الفلفل الأسود والقرفة.

حبة من الطماطم.

كأس من صلصة البشاميل.

ربع كأس من الجبنة المبشورة.

طريقة تحضير كوسا بالبشاميل: يتم تحضير كوسا بالبشاميل بطريقة سهلة وسريعة من خلال اتباع الخطوات الآتية: يتم تسخين زيت الزيتون في إناء على النار ثم يتم إضافة البصل ويتم تحريكه لحين أن يذبل. يتم إضافة اللحم وتحريكه جيداً وبعد ذلك يتم تغطية الخليط وتركه على النار لمدة خمسة دقائق أو لحين أن ينضج اللحم. القيام بإضافة البهارات ثم يتم رفع الخليط من على النار وتركه جانباً. يتم وضع نصف كمية البشاميل في الصينية الخاصة بالفرن وبعد ذلك يتم إضافة نصف كمية الكوسا. إضافة خليط اللحمة والطماطم ثم يتم الكمية الباقية من الكوسا. إضافة الكمية المتبقية من صلصة البشاميل ثم يتم توزيع الجبنة المبشورة على سطح الصينية. القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركه لمدة نصف ساعة. مقادير تحضير كوسا بالدجاج والبشاميل: كيلو من الكوسا المقطع.

أربع قطع من فيليه الدجاج.

بصلة مبروشة ناعمة.

أربعة فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من صلصلة الطماطم والخردل وزيت الذرة.

ملعقة صغيرة من كلاً من الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والكزبرة والكمون والبهارات السبعة.

ملعقتان من زيت الزيتون.

كأس من صلصة البشاميل.

نصف كأس من الجبنة المبشورة. طريقة التحضير: إزالة لب الكوسا باستخدام ملعقة ثم يتم وضعه في صينية مدهونة بالزيت. يتم تسخين الزيت في إناء ورفعه على النار ثم يتم إضافة البصل والثوم مع التقليب. يتم إضافة الدجاج مع باقي البهارات ويتم تحريك الخليط وتركه على نار هادئة. يتم إضافة خليط الطماطم والخردل ثم يتم تغطية الخليط ووضعه على النار. القيام برفع الخليط من على النار ويتم تركه على النار لحين أن يبرد. القيام بحشو الكوسا بملعقة من حشوة الدجاج والخردل. إضافة صلصة البشاميل إلى الكوسا ثم يتم توزيع الجنبة على وجه الصينية. يتم ترك الصينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة. مقادير تحضير كوسا بالبشاميل:يتم تحضير كوسا بالبشاميل بطريقة سهلة وسريعة من خلال اتباع الخطوات الآتية:مقادير تحضير كوسا بالدجاج والبشاميل:طريقة التحضير:

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