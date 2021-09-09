طريقة عمل شوربة السي فود الشهية

طريقة عمل شوربة السي فود المنزلية، شوربة السي فود من الشوربات المشهورة بمذاقها الشهي واللذيذ وفوائدها المختلفة للجسم سواء للكبار أو الصغار، حيث تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة للجسم وتعطيه مقدار كبير من الطاقة، كما أنها من الأطباق التي يكثر طلبها في المطاعم العامة، لهذا نقدمها لكم اليوم بطريقة منزلية تشبه المطاعم إلى حد ما للاستمتاع بها.

مكونات شوربة السي فود المنزلية

نحتاج المقادير التالية لتجهيز طبق حساء السي فود والمقادير يتم تجهيزها على حسب العدد والكميات المتاحة لدينا وهي:

سمك أي نوع مفضل لديكم.

جمبري صغير طازج.

جندوفلي.

كاليماري نظيف.

مقدار مناسب من الكابوريا.

فصوص ثوم حسب الحاجة.

كوبان إلى ثلاثة أكواب مرقة سمك.

أعواد كرفس خضراء طازجة.

حبات من الجزر متوسط الحجم.

شرائح من الفلفل الملون.

كرات.

عبوة كريمة طبخ.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

حبات ليمون حسب الرغبة.

مقدار بسيط جوزة الطيب.

طريقة تحضير شوربة السي فود المنزلية

والآن نتجه لعمل شوربة السي فود مثل المطاعم:

يتم وضع الكاليماري مع السمك والكابوريا والجمبري في إناء عميق به مقدار مناسب ماء للسلق. بعد فترة بسيطة نقوم بإضافة شرائح الجزر المقطعة والكرفس وشرائح الفلفل الألوان ومقدار مناسب ملح ووضع الكرات ونقلب جيدًا. ومن ثم عند قرب السلق يتم إضافة كريمة الطبخ على تلك المكونات سويًا ونتركهم فترة كافية حتى تنضج المقادير جيدًا وتصير جاهزة وتقدم شوربة السي فود ساخنة.

عبوة مكرونة.

أوراق بقدونس.

سي فود.

رشة بسيطة ملح.

ثلاث فصوص ثوم.

مرقة سمك.

كمية مناسبة من عصير وصلصة الطماطم.

شرائح فلفل أخضر وألوان.

نحضر مقلاة عميقة لنضعها على النار ونضيف بها كمية زيت بسيطة. بمجرد أن يقدح الزيت نضيف له الثوم المفروم لتحميره جيدًا في الزيت حتى يصير لونه ذهبيًا. ومن ثم نضيف السي فود للمقلاة ونستمر في التقليب حتى يبدأ الخليط في النضوج. نقوم بسلق المكرونة في تلك الأثناء مع تتبيلها جيدًا. وبعد ذلك نضيفها المقلاة مع صلصة وعصير الطماطم والفلفل الألوان لتنضج كافة المقادير سويًا.

مكونات مكرونة السي فودطريقة عمل مكرونة سي فود