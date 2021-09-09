طريقة تحضير كيك الديسباسيتو بالشكولاتة اللذيذة في البيت

طريقة تحضير كيك الديسباسيتو، تعتبر كيك الديباسيتو من أفضل أنواع الكيك التي انتشرت في الآونة الأخيرة وأقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك الديسباسيتو. مقادير تحضير كيك الديسباسيتو: سبونج كيك شوكولاتة.

كأس من الحليب.

أربعة مكعبات من الشوكولاتة.

ملعقتان من السكر الأبيض.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من النوتيلا.

نصفة ملعقة من الزبدة.

رشة من الفانيليا.

رشة من الملح. مكونات الطبقة الثانية: أربعة ملاعق من السكر.

ملعقتان من البندق المجروش.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقة من الحليب.

رشة من الفانيليا. مكونات الطبقة الثالثة: علبة من الحليب.

علبة من القشطة.

نصف كأس من الكريم شانتيه.

أربعة قطع من جبنة المربعات.

أربعة مكعبات من الشوكولاتة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقة من النوتيلا.

رشة فانيليا. مكونات الطبقة الرابعة: نصف كأس من الحليب.

نصف كأس من الكريم شانتيه.

مقادير التزيين:

بندق مجروش.

فارمسيال ملون.

قطع شوكولاتة. طريقة التحضير: الحصول على سبونج كيك ويفضل أن يتم تسويته في قالب المستطيل. إخراج من الفرن وتكه لحين أن يبرد ثم يتم إضافة الكاكاو والفانيليا والملح في الحليب ثم يتم وضعه في جانب. يتم الحصول على إناء ووضع فيه السكر ويتم التقليب لحين أن يذبل. يتم إضافة الزبدة إلى السكر ويتم التقليب. يتم إضافة الحليب في الكاكاو ويتم الخلط مرة أخرى. القيام بإضافة النوتيلا والشوكولاتة إلى الإناء ويتم التقليب لحين أن يتجانس الخليط مع بعضها البعض. يتم رفع الخليط من على النار وتركه لحين أن يبرد. يتم تحضير الطبقة الثانية من خلال الحصول على مقلاة ووضع فيها السكر على النار وتكه لحين أن يذوب. يتم إضافة الزبدة والفانيليا إلى الخليط والبندق ويتم التقليب ثم رفعه من على النار. يتم توزيع خليط الطبقة الثانية فوق الكيك ثم تحضي الثالثة. يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه الحليب والقشطة والجبنة والفانيليا والسكر والزبدة والكاكاو والكريم شانتيه والنوتيلا والشوكولاتة ويتم خلطهم جيداً. يتم تقسيم الطبقة الثالثة إلى نصفين ثم تحضير الرابعة. يتم وضع الحليب في بولة ثم إضافة الكريم شانتيه ضربها بالمضرب الكهربائي. يتم إضافة خليط الطبقة الرابعة على نصف من الثالثة مع الخلط. يتم توزيع الخليط فوق الكيك ثم يتم وضع باقي خليط الطبقة الثالثة تم تزيينها بالبندق والشوكولاتة والفارمسيال. مقادير تحضير كيك الديسباسيتو:مكونات الطبقة الثانية:مكونات الطبقة الثالثة:مكونات الطبقة الرابعة:طريقة التحضير:

طريقة تحضير كيك الديسباسيتو، تعتبر كيك الديباسيتو من أفضل أنواع الكيك التي انتشرت في الآونة الأخيرة وأقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك الديسباسيتو. مقادير تحضير كيك الديسباسيتو: سبونج كيك شوكولاتة.

كأس من الحليب.

أربعة مكعبات من الشوكولاتة.

ملعقتان من السكر الأبيض.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من النوتيلا.

نصفة ملعقة من الزبدة.

رشة من الفانيليا.

رشة من الملح. مكونات الطبقة الثانية: أربعة ملاعق من السكر.

ملعقتان من البندق المجروش.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقة من الحليب.

رشة من الفانيليا. مكونات الطبقة الثالثة: علبة من الحليب.

علبة من القشطة.

نصف كأس من الكريم شانتيه.

أربعة قطع من جبنة المربعات.

أربعة مكعبات من الشوكولاتة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقة من النوتيلا.

رشة فانيليا. مكونات الطبقة الرابعة: نصف كأس من الحليب.

نصف كأس من الكريم شانتيه.

مقادير التزيين:

بندق مجروش.

فارمسيال ملون.

قطع شوكولاتة. طريقة التحضير: الحصول على سبونج كيك ويفضل أن يتم تسويته في قالب المستطيل. إخراج من الفرن وتكه لحين أن يبرد ثم يتم إضافة الكاكاو والفانيليا والملح في الحليب ثم يتم وضعه في جانب. يتم الحصول على إناء ووضع فيه السكر ويتم التقليب لحين أن يذبل. يتم إضافة الزبدة إلى السكر ويتم التقليب. يتم إضافة الحليب في الكاكاو ويتم الخلط مرة أخرى. القيام بإضافة النوتيلا والشوكولاتة إلى الإناء ويتم التقليب لحين أن يتجانس الخليط مع بعضها البعض. يتم رفع الخليط من على النار وتركه لحين أن يبرد. يتم تحضير الطبقة الثانية من خلال الحصول على مقلاة ووضع فيها السكر على النار وتكه لحين أن يذوب. يتم إضافة الزبدة والفانيليا إلى الخليط والبندق ويتم التقليب ثم رفعه من على النار. يتم توزيع خليط الطبقة الثانية فوق الكيك ثم تحضي الثالثة. يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه الحليب والقشطة والجبنة والفانيليا والسكر والزبدة والكاكاو والكريم شانتيه والنوتيلا والشوكولاتة ويتم خلطهم جيداً. يتم تقسيم الطبقة الثالثة إلى نصفين ثم تحضير الرابعة. يتم وضع الحليب في بولة ثم إضافة الكريم شانتيه ضربها بالمضرب الكهربائي. يتم إضافة خليط الطبقة الرابعة على نصف من الثالثة مع الخلط. يتم توزيع الخليط فوق الكيك ثم يتم وضع باقي خليط الطبقة الثالثة تم تزيينها بالبندق والشوكولاتة والفارمسيال. مقادير تحضير كيك الديسباسيتو:مكونات الطبقة الثانية:مكونات الطبقة الثالثة:مكونات الطبقة الرابعة:طريقة التحضير:

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