أساسى فى حياتنا سواء فى التعليم أو الشغل أو الترفيه وخصوصا فى الفترة الأخيرة بعد الاعتماد على الإنترنت بشكل كامل عشان كده مهم جدا إن الإنترنت يبقى دايما موجود وبجودة كويسة، إنه يقطع وقت ميتينج مهم أو وقت الامتحان ده بيسبب أزمة كبيرة.. عشان كده إحنا بنقدملك هنا 7 طرق يساعدوا إن الإنترنت يبقى قوى فى البيت، اعرفيها معانا.

النت عندك بطئ دايماً؟ اعرفي ازاي تخلي في إنترنت أقوى عندك في البيت بخطوات بسيطة

اتاكدى من سرعة النت:

لو النت عندك بطئ أول حاجة اعملى Speed test عشان تعرفى سرعة النت اللى واصلالك أد إيه مقارنة بالباقة بتاعتك، بتقدري تعمل التيست ده من خلال انك تحملي ابليكيشن لقياس سرعات الانترنت على الموبايل، او ممكن تكلمي خدمة عملاء الشركة اللي انتي تابعة ليها وهما هيقولوك ازاي تقيسي السرعة من خلال موقع معين.

حركى الروتر:

مكان الروتر بيفرق جدا فى السرعة فكل مكان الروتر قريب ليكى كل ما كان سرعة النت أفضل، كمان حاولي ماتخليهوش جنب اجهزة كهربائية تانية زي التليفزيون او الريسيفر مثلا، ويفضل يبقى في مستوى اعلى شوية من الكراسي والعفش واقرب ليكي او في مكان مناسب فينص الشقة عشان يقدر يوزع على كامل المساحة من غير عوائق.

ركبى الوصلات فى الروتر بشكل سليم:

إتأكدى إن مفيش حاجة عاملة مشكلة فى وصلات الإنترنت عندك وإنه مفيش أجزاء مقطوعة أو بايظة لأن ده هيأثر على التيار اللى ماشى فى الأسلاك وهيخلى النت بطئ.

إتأكدى إن مفيش حد غريب داخل على الشبكة:

خلى الباسوورد بتاعتك قوية ومتتخمنش بسهولة وممكن تغيريها كل فترة ده هيمنع غن حد يدخل على الشبكة وبالتالى يخليه بطئ بسبب زيادة عدد الأجهزة، من خلال انك تفتحي صفحة الراوتر على الموبايل او اللابتوب هتقدري تعرفي في كام حد داخل على الشبة بتاعتك بالضبط، كمان موظف خدمة العملاء ممكن يساعدك في انك تحددي عدد معين من الأجهزة يدخل، ومش أكتر منه.

إفصلى النت عن الأجهزة إللى مش بتستخدميها:

زيادة عدد الأجهزة إللى متوصلة بالنت بيزود الحمل على الروتر وبيخلى النت بطئ لأنه متوزع على عدد كبير من الاجهزة فالأفضل تفصلى الواى فاى عن أى جهاز مش عايزاه، وقبل ما تنامي اتاكدي انك تفصليه عن كل املوبايلات والتلفزيون والتابلت عشان توفري في الاستهلاك كمان.

اعملى أبديت للراوتر:

ممكن تدخلى على الموقع الخاص بالروتر وتحاولى تعملى أبديت ليه بشكل دورى وده عشان يحسن الخدمة ويخليها اسرع، والخطوة دي يساعدك فيها كمان موظف خدمة العملاء حسب الشركة اللي انتي مشتركة فيها.

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