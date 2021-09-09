كيك شوكولاته صحي بدون دقيق وسكر ودهون بمكونات صحية 100%

وصفة حلويات صحية بدقيق شوفان لأصحاب الدايت وكل من يهتم بعمل أصناف حلويات صحية تشبعك في رغبتك بتناول الحلويات وخاصة المصنعة من الشوكولاته، واليوم سنعد معكم أكثر من وصفة من وصفات الصحية التي نستبدل فيها السكر بالسكر الصحي والدقيق الأبيض الغني بالكربوهيدرات بدقيق الشوفان واستخدام مكونات صحية بديلة، ويمكن تناول تلك الحلويات في الإفطار أو كسناك صحي ما بين الوجبات وليس بها كثير من سعرات الحرارية، ويمكن أن تعمل كل ربة منزل وأم على تعود أطفالها وأسرتها على الابتعاد عن السكر الأبيض الغير صحي وكل ما يصنع منه حتى يكونوا بصحة جيدة من الصغر، فتابعوا معنا أفضل وصفات صحية لعمل حلويات مشبعة قليلة السعرات الحرارية. طريقة كيك شوفان بالشوكولاته بدون دقيق نصف كوب وربع من دقيق شوفان المطحون. 3/4 كوب من زبادي او اللبن الرائب حوالي 180 جرام. 1/3 كوب من حليب دافئ حوالي 80 جرام. 1/3 كوب من كاكاو الخام خالي من السكر حوالي 40 جرام. نصف كوب من سكر دايت أو 2 ملعقة كبيرة عسل أبيض. 3/4 ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم. نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات كيك شوكولاته صحي بالشوفان والعسل أولا اطحني دقيق شوفان جيدا حتى يكون قوامه مثل الرمل الناعم وضعيه في وعاء، ثم انخلي عليه البيكنج بودر وانخلي الكاكاو عليه وضعي في نهاية بيكربونات الصوديوم.

قلبي كل مكونات بملعقة واتركيهم جانبا، ثم في وعاء آخر عميق أو وعاء الخلاط ضعي العسل أو السكر الصحي مع بيضة وزبادي واخفقيهم معا جيدا حتى يذوب السكر أو العسل وضيفي عليهم الفانيليا.

ثم ضعي على تلك مزيج المكونات الجافة تدريجيا، وقلبيهم معا ستلاحظي أن قوام سميك ضيفي الحليب الدافئ في تلك الخطوة وقلبيهم معا.

مع مراعاة عدم تقليب بسرعة الخفق يكون تدريجياً وبرفق، ثم ضعي ورق زبدة في صينية وصبي عليها المزيج وتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة عالية.

تأخذ حوالي 20 دقيق حتى تنضج، عند اختيار كيك شوكولاته بالشوفان قليلة سعرات حرارية بأخذ خله ووضعها في منتصف الكيك عندما يخرج ببقايا كيك يكون قد نضج تماما طريقة كيك شوفان بالشوكولاته بدون دقيقخطوات كيك شوكولاته صحي بالشوفان والعسل الوسوم

وصفة حلويات صحية بدقيق شوفان لأصحاب الدايت وكل من يهتم بعمل أصناف حلويات صحية تشبعك في رغبتك بتناول الحلويات وخاصة المصنعة من الشوكولاته، واليوم سنعد معكم أكثر من وصفة من وصفات الصحية التي نستبدل فيها السكر بالسكر الصحي والدقيق الأبيض الغني بالكربوهيدرات بدقيق الشوفان واستخدام مكونات صحية بديلة، ويمكن تناول تلك الحلويات في الإفطار أو كسناك صحي ما بين الوجبات وليس بها كثير من سعرات الحرارية، ويمكن أن تعمل كل ربة منزل وأم على تعود أطفالها وأسرتها على الابتعاد عن السكر الأبيض الغير صحي وكل ما يصنع منه حتى يكونوا بصحة جيدة من الصغر، فتابعوا معنا أفضل وصفات صحية لعمل حلويات مشبعة قليلة السعرات الحرارية. طريقة كيك شوفان بالشوكولاته بدون دقيق نصف كوب وربع من دقيق شوفان المطحون. 3/4 كوب من زبادي او اللبن الرائب حوالي 180 جرام. 1/3 كوب من حليب دافئ حوالي 80 جرام. 1/3 كوب من كاكاو الخام خالي من السكر حوالي 40 جرام. نصف كوب من سكر دايت أو 2 ملعقة كبيرة عسل أبيض. 3/4 ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم. نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات كيك شوكولاته صحي بالشوفان والعسل أولا اطحني دقيق شوفان جيدا حتى يكون قوامه مثل الرمل الناعم وضعيه في وعاء، ثم انخلي عليه البيكنج بودر وانخلي الكاكاو عليه وضعي في نهاية بيكربونات الصوديوم.

قلبي كل مكونات بملعقة واتركيهم جانبا، ثم في وعاء آخر عميق أو وعاء الخلاط ضعي العسل أو السكر الصحي مع بيضة وزبادي واخفقيهم معا جيدا حتى يذوب السكر أو العسل وضيفي عليهم الفانيليا.

ثم ضعي على تلك مزيج المكونات الجافة تدريجيا، وقلبيهم معا ستلاحظي أن قوام سميك ضيفي الحليب الدافئ في تلك الخطوة وقلبيهم معا.

مع مراعاة عدم تقليب بسرعة الخفق يكون تدريجياً وبرفق، ثم ضعي ورق زبدة في صينية وصبي عليها المزيج وتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة عالية.

تأخذ حوالي 20 دقيق حتى تنضج، عند اختيار كيك شوكولاته بالشوفان قليلة سعرات حرارية بأخذ خله ووضعها في منتصف الكيك عندما يخرج ببقايا كيك يكون قد نضج تماما طريقة كيك شوفان بالشوكولاته بدون دقيقخطوات كيك شوكولاته صحي بالشوفان والعسل

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