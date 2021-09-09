طريقة السمبوسك بالحشو الحلو والحادق

تعد عجينة السمبوسك من أشهى أنواع المعجنات والتي يقبل عليها الناس وتحضر في جميع البلاد العربية بالحشو الحلو والحادق والعديد من الأفكار الأخرى التي تعطي انطباعاً فريداً وطعم لا يقاوم، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك المعجنات بأكثر من حشو في المنزل لإبهار ضيوفك وعائلتك ببراعتك في المطبخ. السمبوسك بالحشو الحلو والحادق المقادير اللازمة لعمل الطبق: السمبوسك بالحشو الحلو والحادق المقادير اللازمة لعمل الطبق: مقادير العجين: ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الذرة أو الزيت النباتي.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

ماء حسب الحاجة. مقادير الحشوات الحلوة: علبة من الحلاوة الطحينية الجاهزة.

قالب من الشيكولاتة البني مقطعة إلى قطع.

كمية من البندق المفروم ناعم. مقادير الحشو المالح: علبة واحد من التونه المصفاه من الزيت.

رشة من الشطة حسب الحاجة.

حزمة من الشبت.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

كوب كبير من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

ثلاث بصلات كبيرات مفرومة ناعم ويفضل أن يكون خليط بين الأحمر والأبيض.

عصير ليمونة واحدة كبيرة الحجم.

نصف كيلو من اللحمة الفرومة والمعصجة.

كوب من البقدونس المفروم ناعم. خطوات تحضير السمبوسك بالحشو الحلو والحادق: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي النشا والملح والبيكينج بودر إلى الدقيق وقلبي. ضعي الخليط في العجان الكهربائي ثم أضيفي إليه الزيت واخلطي. أضيفي الماء بالتدريج إلى الخليط مع الاستمرار في العجن حتى تتشكل لديك جينة ناعمة وطريو. قسمي العجينة إلى قطع متوسطة الحجم وشكلي كل عجينة على شكل كرة. غطي الكرات واتركيها ترتاح لنصف ساعة. لتحضير الحشو الحلو قومي بإذابة الشوكولاتة ثم أضيفي إليها البندق وقلبي. أضيفي الحلاوة وقلبي جيداً حتى تذوب. لتحضير الحشو الحادق تخلط التونة مع باقي المكونات في طبق. افردي العجين على سطح مغطي بالدقيق ثم أضيفي إليه الحشو الحلو أو المالح حسب رغبتك. قومي بطي العجين حتى تأخذ شكل السمبوسك المعروف. سخني كمية غزيرة الزيت في طاسة على النار ثم استخدميه في قلي السمبوسك حتى تصبح ذهبية وناضجة. خطوات تحضير السمبوسك بالحشو الحلو والحادق: الوسوم

تعد عجينة السمبوسك من أشهى أنواع المعجنات والتي يقبل عليها الناس وتحضر في جميع البلاد العربية بالحشو الحلو والحادق والعديد من الأفكار الأخرى التي تعطي انطباعاً فريداً وطعم لا يقاوم، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك المعجنات بأكثر من حشو في المنزل لإبهار ضيوفك وعائلتك ببراعتك في المطبخ. السمبوسك بالحشو الحلو والحادق المقادير اللازمة لعمل الطبق: السمبوسك بالحشو الحلو والحادق المقادير اللازمة لعمل الطبق: مقادير العجين: ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الذرة أو الزيت النباتي.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

ماء حسب الحاجة. مقادير الحشوات الحلوة: علبة من الحلاوة الطحينية الجاهزة.

قالب من الشيكولاتة البني مقطعة إلى قطع.

كمية من البندق المفروم ناعم. مقادير الحشو المالح: علبة واحد من التونه المصفاه من الزيت.

رشة من الشطة حسب الحاجة.

حزمة من الشبت.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

كوب كبير من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

ثلاث بصلات كبيرات مفرومة ناعم ويفضل أن يكون خليط بين الأحمر والأبيض.

عصير ليمونة واحدة كبيرة الحجم.

نصف كيلو من اللحمة الفرومة والمعصجة.

كوب من البقدونس المفروم ناعم. خطوات تحضير السمبوسك بالحشو الحلو والحادق: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي النشا والملح والبيكينج بودر إلى الدقيق وقلبي. ضعي الخليط في العجان الكهربائي ثم أضيفي إليه الزيت واخلطي. أضيفي الماء بالتدريج إلى الخليط مع الاستمرار في العجن حتى تتشكل لديك جينة ناعمة وطريو. قسمي العجينة إلى قطع متوسطة الحجم وشكلي كل عجينة على شكل كرة. غطي الكرات واتركيها ترتاح لنصف ساعة. لتحضير الحشو الحلو قومي بإذابة الشوكولاتة ثم أضيفي إليها البندق وقلبي. أضيفي الحلاوة وقلبي جيداً حتى تذوب. لتحضير الحشو الحادق تخلط التونة مع باقي المكونات في طبق. افردي العجين على سطح مغطي بالدقيق ثم أضيفي إليه الحشو الحلو أو المالح حسب رغبتك. قومي بطي العجين حتى تأخذ شكل السمبوسك المعروف. سخني كمية غزيرة الزيت في طاسة على النار ثم استخدميه في قلي السمبوسك حتى تصبح ذهبية وناضجة. خطوات تحضير السمبوسك بالحشو الحلو والحادق:

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