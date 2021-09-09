طريقة دانيش البف باستري بحشو المربى

يعد دانيش البف باستري من ألذ أنواع المعجنات الحلوة على الغطلاق والتي يقبل على تناولها الجميع بمختلف الأعمار حيث يحبون تجربة هذا الطبق بحشو المربي أو الكريمة أو حتى الشوكولاتة والتي تتميز بأنها مقرمشة وهشة وتذوب في الفم، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة أفضل طريقة تمكنك من تحضير هذه الحلوي بكل سهولة في المنزل. دانيش البف باستري دانيش البف باستري نافسي أفضل المطاعم ومحلات الحلويات المشهورة والمعجنات وحضري ألذ حلوى في المنزل بكل سهولة وقدميها في العزائم والأعياد والمناسبات. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: الكوب إلا ربع من السكر البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

عبوة من عجينة البف باستيري الجاهزة

علبة من الجبن الكريمي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

بيضة واحدة كبيرة.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع كوب من مربى التوت الجاهزة.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي أو زيت الذرة. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير دانيش البف باستري: في البداية قومي بتسخين الفرن على جردة حرارة أربعمائة درجة مئوية حتى يكون جاهز للخبز. في وعاء قومي بفصل صفار البيضة عن البياض. ضي كلاص من الجبن الكريمي والسكر البودرة وصفار البيض وبشر الليمون والملح في وعاء عميق معاً. استخدمي محضر الطعام أو المضرب الكهربائي في خلط جميع المكونات معاً حتى تحصلي على خليط ناعم. أحضري صينية الخبز وغلفيها من الداخل بالزيت ولا تنسي دهن الجدران. أحضري عجينة البف باستري الجاهزة وافرديها في الصينية. ادهني العجينة بطبقة من الزيت باستخدام فرشاة المطبخ. ضعي كمية من خليط الجبن فوق البف باستري ثم طبقة من المربي. حاولي غلق كل قطعة عجين على شكل مربع بحيث يكون الحشو ظاهر من المنتصف والجوانب مطوية حوله. ضعي القطع في صينية الخبز متفرقة ثم أدخليها الفرن الساخن. اتركي الصينية داخل الفرن حتى ينضج العجين ويتحمر من أعلى ويأخذ اللون الذهبي المطلوب. تحتاج المعجنات إلى حوالي خمسة وعشرين دقيقة حتى تنضج. قومي بإذابة السكر البودر في اللبن السائل ثم زعيه على البف باستري للتزين ثم قديمه بارد. خطوات تحضير دانيش البف باستري: الوسوم

يعد دانيش البف باستري من ألذ أنواع المعجنات الحلوة على الغطلاق والتي يقبل على تناولها الجميع بمختلف الأعمار حيث يحبون تجربة هذا الطبق بحشو المربي أو الكريمة أو حتى الشوكولاتة والتي تتميز بأنها مقرمشة وهشة وتذوب في الفم، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة أفضل طريقة تمكنك من تحضير هذه الحلوي بكل سهولة في المنزل. دانيش البف باستري دانيش البف باستري نافسي أفضل المطاعم ومحلات الحلويات المشهورة والمعجنات وحضري ألذ حلوى في المنزل بكل سهولة وقدميها في العزائم والأعياد والمناسبات. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: الكوب إلا ربع من السكر البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

عبوة من عجينة البف باستيري الجاهزة

علبة من الجبن الكريمي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

بيضة واحدة كبيرة.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع كوب من مربى التوت الجاهزة.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي أو زيت الذرة. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير دانيش البف باستري: في البداية قومي بتسخين الفرن على جردة حرارة أربعمائة درجة مئوية حتى يكون جاهز للخبز. في وعاء قومي بفصل صفار البيضة عن البياض. ضي كلاص من الجبن الكريمي والسكر البودرة وصفار البيض وبشر الليمون والملح في وعاء عميق معاً. استخدمي محضر الطعام أو المضرب الكهربائي في خلط جميع المكونات معاً حتى تحصلي على خليط ناعم. أحضري صينية الخبز وغلفيها من الداخل بالزيت ولا تنسي دهن الجدران. أحضري عجينة البف باستري الجاهزة وافرديها في الصينية. ادهني العجينة بطبقة من الزيت باستخدام فرشاة المطبخ. ضعي كمية من خليط الجبن فوق البف باستري ثم طبقة من المربي. حاولي غلق كل قطعة عجين على شكل مربع بحيث يكون الحشو ظاهر من المنتصف والجوانب مطوية حوله. ضعي القطع في صينية الخبز متفرقة ثم أدخليها الفرن الساخن. اتركي الصينية داخل الفرن حتى ينضج العجين ويتحمر من أعلى ويأخذ اللون الذهبي المطلوب. تحتاج المعجنات إلى حوالي خمسة وعشرين دقيقة حتى تنضج. قومي بإذابة السكر البودر في اللبن السائل ثم زعيه على البف باستري للتزين ثم قديمه بارد. خطوات تحضير دانيش البف باستري:

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