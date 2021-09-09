طريقة فطائر البرجر بالجبن

تحب ربات المنزل التجديد دائماً في وصفاتهن وتحضير أكلات مختلفة وسريعة وغير مكلفة لذلك فإن فطائر البرجر بالجبن من أنسب الوصفات والتي يتوافر بها كل الشروط فهي لذيذة للغاية وسهلة التحضير كما أنها غير مكلفة ولن تستغرق ربة المنزل الكثير من الوقت لتحضيرها، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا الطبق والمقادير المطلوبة.

فطائر البرجر بالجبن

حضري مجموعة من الفطائر المحشية باللحم والخضراوات وقدميها كعشاء سريع أو في النزهات والرحلات كطعام سهل الحمل وسريع.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية أو البودر.

نصف ملعقة صغيرة من السكرالأبيض.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الماء.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:

مكونات الحشو:

نصف كيلو من اللحم المفروم أو قط البرجر الجاهزة.

ثلاث كبات كبيرة من الطماطم مقطعة شرائح.

شرائح من الجبن الشيدر.

حلقات من الزيتون الأسود أو شرائح من الخيار المخلل.

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي البيكنج بودر والخميرة والثوم البودر إلى الخليط وقلبي. أضيفي السكر والملح وقلبي. يضاف كلاً من الزيت واللبن إلى الخليط بالتدريج مع التقليب. أضيفي الماء الدافئ إلى الخليط بالتدريج مع الخلط إلى أن تحصلي على عجينة. أبدأي في تشكيل العجينة والضغط عليها لمدة عشر دقائق حتى تصبح طرية وناعمة. غطي العجينة واتركيها تتخمر وترتاح لمدة ساعة. تقسم العجينة إلى قطع متوسطة الحجم وتشكل على شكل كرات. افردي العجينة عبى سطح مرشوش بالدقيق ثم ضعي بها قطعة من الرجر أو القليل من اللحم المفروم بعد طهيه. أضيفي شريحة من الجبن الشدير وشريحة من الطماطم ويمكنك أيضاً إضافة شرائح من الفلفل والبصل. يضاف المخلل ثم أغلقي العجينة بحرص على الحشو حتى تحصلي على كرة تشبه البرجر. أدهني البرجر من الخارج بصفار البيض ثم أدخليه الفرن في صينية واتركيه حتى يصبح ناضج ويأخذ اللون الذهبي. يقدم ساخن مع الكاتشب وصوص الجبن.

خطوات تحضير فطائر البرجر بالجبن: